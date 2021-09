Warkopi Akhirnya Take Down Semua Video Mereka Terkait Warkop DKI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kemunculan Warkopi yang meniru karakter Dono Kasino Indro mendapat tanggapan negatif dari personel tersisa Warkop DKI, Indro.

Indro bahkan meminta Warkopi menghentikan aktivitas komersilnya karena dinilai tak memiliki etika.

Menurutnya, kemunculan ketiga personel Warkopi ini bukan tanpa alasan.

Mereka sengaja menamakan diri sebagai Warkopi dan dibuat manajemen sendiri.

Dengan tujuan mencari keuntungan dan tanpa memberitahu Indro Warkop dan para ahli waris Warkop DKI.

Selain itu, Warkop DKI pun meminta kepada pihak Warkopi untuk menghentikan segala kegiatan komersial.

Terutama menggunakan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro.

Dari pihak Warkop DKI memberikan waktu selama seminggu untuk menghentikan segala aktivitas komersil.

Setelah ramai di media sosial, ketiga personel Warkopi yakni Alfin, Alfred dan Sepriadi akhirnya men-take down video-video mereka.

Alfred, salah satu personel Warkopi menyebut telah menarik semua video yang berada di kanal YouTube.

Selain itu, kegiatan komersial pun akan dihentikan.

"Kita juga take down nih, video-video sketsa Warkopi kita yang di YouTube nya Patria TV sudah di take down semua. Nanti mungkin kegiatan komersial dihentikan ya," ungkapnya pada kanal YouTube Langit Entertainment, dikutip , Jumat (24/9/2021).

Setelah ini, Warkopi akan mencoba untuk berbicara baik-baik dengan pihak Indro Warkop atau dari lembaga Warkop DKI sendiri.