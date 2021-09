Liga Italia Pekan Ini, Lazio vs AS Roma, Tammy Abraham Termotivasi Rasa Cinta Fans Giallorossi

Pemain depan Roma Inggris Tammy Abraham (kiri) merayakan gol dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia AS Roma vs Udinese di stadion Olimpiade di Roma pada 23 September 2021. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Penyerang AS Roma, Tammy Abraham mengaku sudah merasakan aroma derby Derby della Capitale, Lazio vs AS Roma, dalam Liga Italia pekan ini.

Bahkan, kata mantan pemain Chelsea ini, aroma tersebut sudah terasa ketika dia mulai bergabung dengan Giallorossi.

Lazio vs AS Roma akan berlangsung di Stadio Oimpico, Minggu (26/9/2021) pukul 23.00 WIB.

Abraham merasa tertantang untuk bisa memberikan yang terbaik untuk AS Roma saat melawan Lazio, pada Liga Italia pekan ini.

Penyerang berlabel Timnas Inggris itu hanya bisa membayangkan dukungan luar biasa yang akan diterima timnya dalam laga panas tersebut.

"Mereka tidak berhenti membicarakan derby sejak hari pertama saya," jujur Abraham.

"Saya siap, pemain siap, saya hanya bisa membayangkan bagaimana para penggemar hari Minggu."

"Seperti yang saya katakan, saya sudah siap tempur untuk itu," tukasnya.

Tammy Abraham mengaku sudah merasakan cinta yang luar biasa dari para penggemar timnya sejak ia datang pertama kali ke tanah Italia.

Dan itu akan dijadikan motivasi buat Tammy saat menghadapi Lazio pada laga Liga Italia pekan ini.