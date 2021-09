Authenticity Buka Kompetisi Ilustrasi Desain Lewat Memori Rasa

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Authenticity merupakan wadah komunikasi kreasi anak muda yang kental dengan musik dan karya inovasi kreatif.

Hadir di tengah anak muda Indonesia sejak 2017, Authenticity banyak menelurkan karya, baik secara offline maupun secara online, dari mini konser hingga karya kolaborasi kreatif komunitas dan ilustrator papan atas Indonesia.

Ragam suguhan Authenticity yang dominan berbalut musik telah menjadi ciri khas yang melekat. Authenticity menyuguhkan panggung bagi musik-musik indie dan lokal untuk terus tumbuh dan berkembang.

Tak hanya itu, berbagai komunitas kreatif anak-anak muda juga dilibatkan dalam kolaborasi apik.

Authenticity kerap menjaga interaksi dan kedekatannya dengan anak muda kreatif melalui berbagai platform media sosial seperti Authenticity Fest: (offline music festival), Authentic Moment (intimate music concert), dan Authenticty Space (intimate music concert located in hidden gem).

Ada juga Authenticity Journal (documenter industri kreatif), Authenticity In sessions (kolaborasi 2 musisi lintas generasi), Podcast Naikclas (Podcast Hosted by Soleh Solihun bersama musisi dan pelaku industri kreatif) dan Authenticity From Home (streaming music concert).

Baca juga: Jaringan IndiHome Terganggu, Ini Tiga Kompensasi yang Mungkin Didapat Pelanggan

Di awal pandemi tahun 2020, konsistensi dalam mengembangkan dunia musik di Indonesia tetap dilakukan Authenticity dengan menggelar Authenticity From Home - ‘Konser dari Rumah’ untuk mendukung kebijakan pemerintah menekan laju penyebaran virus Covid-19 dan memberikan hiburan berkelas bagi penggemar.

Tahun ini, Authenticity meluncurkan kampanye media digital bertemakan "Memori Rasa", mengajak audiens mengingat kembali tentang memori rasa otentik yang tidak berubah dari waktu ke waktu.

Melalui pendekatan visual kreatif, amplifikasi Brand Campaign Authenticity “Memori Rasa” dikemas dalam kompetisi ilustrasi desain.