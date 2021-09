MX King 150 Livery Terbaru, Sejarah Yamaha di Grand Prix Dunia, Meluncur di Indonesia  

TRIBUNJABAR.ID Yamaha mengukir sejarah 60 tahun berkiprah di balapan motor Grand Prix dunia di tahun 2021 ini. Turut merayakan momen istimewa itu, di bulan September ini Yamaha Indonesia pun meluncurkan salah satu motor unggulannya yaitu MX King 150 dengan livery yang mengingatkan pada perjalanan panjang 6 dekade tersebut.

Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary Livery memiliki konsep “Racing Blood of Yamaha” yang menebarkan racing passion kepada konsumen. Livery itu terinspirasi dari desain warna merah putih pada YZR500 (0W48) yang digunakan sang juara Kenny Roberts di Grand Prix 1980 kelas 500cc. Terhitung sejak kemenangan pertama Yamaha di Grand Prix dunia tahun 1963, hingga musim 2020, total 511 kemenangan telah dikoleksi.

Sebelumnya, Yamaha telah melakukan penghormatan terhadap sejarah itu di bulan Maret 2021 lalu, dengan diperlihatkannya YZR-M1 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary Livery saat tes pramusim kedua MotoGP di Qatar.

Di Indonesia, livery yang sama disematkan pada motor bebek sporty terbaik MX King 150. Tampak pada body motor yaitu ciri khas speedblock warna merah di horizontal line dengan stripe hitam. Lalu ada pengaplikasian corak warna kuning bergaris hitam pada bagian depan motor. Dilengkapi dengan velg warna emas makin mempertegas kekhasan livery ini.

Tampilan ini membuat MX King 150 edisi spesial ini semakin kental dengan aura sporty yang melekat kuat padanya. Ini pun memberikan pilihan baru bagi konsumen untuk turut merasakan kebanggaan jadi bagian dari peringatan sejarah besar Yamaha. Dikenal luas dengan karakter agresif yang dicintai penggemarnya, MX King 150 ini akan kian mendongkrak kepercayaan diri penggunanya, sekaligus tampil makin gagah ketika merasakan sensasi berkendaranya di jalanan.

”Kami turut membawa atmosfer perayaan 60 tahun Yamaha tampil di ajang balapan Grand Prix dunia dengan meluncurkan MX King 150 livery khusus ini. MX King 150 memiliki karakter sporty kuat yang turut mewakili semangat dalam kiprah 60 tahun Yamaha di balapan Grand Prix dunia. Kami pun mengabadikan pencapaian membanggakan itu dengan meluncurkan MX King 150 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary Livery sebagai produk memorable bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA and Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).



MX King 150 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary Livery ini dipasarkan dengan harga Rp 24.975.000 on the road Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://yamaha-motor.co.id/product/mx-king-150-wgp-60th/





Informasi Tambahan

King of Style

MX King 150 tampil dengan 3 lampu (terdiri dari 2 low beam dan 1 high beam) dengan bentuk yang tajam dan sudah mengadopsi teknologi LED sehingga membuat sistem pencahayaan bagian depan motor menjadi lebih terang, efisien dan tahan lama. Motor moped sport ini juga telah dilengkapi dengan fitur hazard lamp yang berfungsi sebagai tanda ketika pengendara mengalami kondisi darurat.