Jadwal Tim Indonesia di Piala Sudirman 2021, Rusia Lawan Pertama, Jam Berapa? Cek di Sini

TRIBUNJABAR.ID, VANTAA - Tim Indonesia sudah berangkat menuju Finlandia untuk berpartisipasi dalam turnamen bulutangkis beregu campuran Piala Sudirman 2021.

Tim Indonesia nantinya akan berkompetisi di Grup C bersama tiga tim lain, yakni Rusia, Kanada dan tim unggulan Denmark.

Dalam 17 penyelenggaraan, Indonesia baru satu kali juara Piala Sudirman yakni penyelenggaraan pertama di tahun 1989.

Sementara kontestan lain di Grup C Piala Sudirman 2021, tak ada yang pernah jadi juara.

Turnamen dua tahunan ini dikuasai oleh China yang menjadi juara 11 kali sementara Korea Selatan 4 kali.

Indonesia akan menghadapi Rusia di pertandingan perdana,Minggu (26/9/2021) sore waktu setempat atau Minggu pukul 23:00 WIB.

Berikut jadwal lengkap Tim Indonesia.

Indonesia vs Rusia 26 September

Indonesia vs Kanada 27 September

Indonesia vs Denmark 29 September

Daftar Nama Pemain Denmark

Berikut ini daftar Skuat Denmark yang akan diturunkan di Piala Sudirman 2021.

Piala Sudirman 2021 dijadwalkan akan berlangsung pada 26 September hingga 3 Oktober 2021 mendatang.