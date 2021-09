PDAM Ingatkan Pelanggan Hemat Air, Ada Gangguan Dalam Penyaluran Hingga Kamis Besok

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelanggan Perumda Air Minum Tirtawening Kota Bandung akan terganggu aliran air bersih selama dua hari 21- 22 September 2021.

"Gangguan aliran karena ada pengurasan di intake II Cikalong. Sehingga ada pengurangan debit air yang dihasilkan," ujar Kepala Bagian Produksi Perumda Tirtawening Kota Bandung, Dine Dwinarjati, melalui sambungan telepon, Rabu (22/9).

Pelanggan yang terganggu kebanyakan adalah di wilayah timur dan barat. Atau yang lokasinya paling jauh dari intake Cikalong.

Dine mengatakan, pengurangan ini sekitar 50-100 liter per detik. Jika biasanya ada aliran 700 liter per detik dan 650 liter perdetik., Sekarang selama pengurasan hanya 500 liter per detik,

"Jadi, kalau sebelumnya aliran air bisa mengalir 1350 liter perdetik, sekarang berkurang 50-100 liter per detik sehingga tidak mati total," ujarnya.

Meski durasi berkurang sedikit tapi sudah pasti ada gangguan kepada pelanggan, sehingga air harus digilir.

"Namun, untuk pelanggan yang mempunyai toren air, seharusnya tidak masalah karena bisa menampung air," tuturnya.

Menurut Dine, sebenarnya pengurasan ini sudah dilakukan sejak 21 September lalu, dan diperkirakan akan selesai pada 22 September sore hari.

Namun, untuk aliran air kepada pelanggan mungkin baru akan lancar di atau tiga hari lagi.

"Distribusi air membutuhkan waktu lebih. Misalnya jika pipa hanya terisi 3/4 hanya akan mengalirkan air sampai Kiaracondong, sehingga untuk pelanggan yang ada di Margahayu Raya, akan terhambat," ujarnya.

Utuk menunggu pipa terisi penuh membutuhkan waktu lagi, sehingga air baru bisa mengalir 24 September 2021.

Dine mengatakan, pengurasan ini harus dilakukan untuk menjaga kualitas air kepada pelanggan.

Akan Mengingat sekarang kualitas air baku semakin menurun.

"Petugas yang menguras, harus berenang hingga kedalaman 1 meter untuk membersihkan dari sampah dan sedimen," terangnya.

Untuk itu, dilakukan pengurasan secara berkala, sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh Perumda Tirtawening.