Akhir Cerita Koboi Garut di Bandung, Todongkan Pistol Saat Curi Motor, Tertunduk Digiring Polisi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelaku pencurian sepeda motor yang sempat menodongkan senjata api kepada orang yang memergokinya dan viral di media sosial hanya bisa tertunduk saat digiring di Mapolresta Bandung, Rabu (22/9/2021).

MS alias Sandi yang menodongkan korek api yang sangat mirip dengan senjata api terlihat murung tak seberingas saat melakukan aksinya.

Sandi mengakui, dalam rekaman CCTV yang videonya viral, merupakan dirinya saat melakukan aksinya di salah satu kosan yang berada di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Dengan rambut dikuncir, menggunakan jaket berwarna cokelat dan helm berwarna hitam.

"Sehari melakukan aksi, bisa dua sampai tiga kali, sekali beraksi empat orang," ujar Sandi, sambil tertunduk dan tangannya diborgol.

Sandi mengaku, ia dan komplotannya, sudah beraksi sejak tahun 2020.

Adapun komplotan berjumlah 10 orang, 7 orang berhasil ditangkap yakni MS alias Sandi, AS, ARP, AS, IF, SSR dan CPA. Sedangkan tiga orang lagi masil dalam pencarian jajaran kepolisian.

"Total baru 30 kali melakukan aksi, pake senpi baru-baru," kata Sandi.

Ternyata senjata api yang digunakan Sandi dalam melakukan aksinya, bukan senjata asli. Melainkan korek gas, yang sangat mirip dengan senjata api.