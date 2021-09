Selama PJJ, Della Pelajar Indramayu Belajar Film Animasi, Sabet Juara 2 se-Jabar Lomba Film Animasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID. INDRAMAYU - Della Amalia (17), siswi kelas XII SMK Negeri 1 Indramayu terlihat sibuk mengajari adik-adik kelas XI membuat animasi di laboratorium sekolah setempat, Selasa (21/9/2021).

Ia dipercaya untuk membantu gurunya dalam membimbing adik-adik kelasnya tersebut.

Della Amalia sendiri tercatat sebagai salah satu siswa yang jago membuat animasi. ia bahkan dilibatkan dalam projek film animasi Cucu Juju yang menjadi andalan SMK Negeri 1 Indramayu di berbagai perlombaan.

Terbaru, Della Amalia dan kawan-kawannya berhasil kembali menjuarai lomba film pendek tingkat Jabar minggu lalu, SMK Negeri 1 Indramayu mendapat juara 2.

"Insya Allah Della cita-citanya ingin jadi animator," ujar siswa warga Desa Singajaya, Kecamatan/Kabupaten Indramayu tersebut.

Della Amalia menyampaikan, dalam membuat animasi itu susah-susah gampang. Namun, dengan usaha dan niat untuk terus belajar, disampaikan Della Amalia, proses pembuatan film animasi justru menjadi menyenangkan.

Di masa pandemi, saat para siswa melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di rumah, ia bahkan mengaku tidak lepas dari komputer dan terus belajar membuat film animasi.

"Terus tuh kalau misal animasi kita selesai dibuat, rasanya seneng banget," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Della Amalia juga membagikan tips dalam membuat animasi. Kata dia, kuncinya, harus bisa menguasai 12 prinsip animasi.

Mulai dari Solid Drawing, Timing & Spacing, Squash & Stretch, Anticipation, Arcs, Secondary Action, Follow Through and Overlapping Action, Straight Ahead Action and Pose to Pose, Staging, Appeal, dan Exaggeration.

Lanjut Della Amalia, untuk membuat animasi yang bagus, mood atau suasana yang baik, bisa dikerjakan dengan ditemani cemilan atau mendengarkan musik.

"Kalau mood kita lagi bagus, bikin animasi tuh enak gak setres," ucap dia.