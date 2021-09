Pegadaian Raih Berbagai Penghargaan dalam Bidang Sumber Daya Manusia

TRIBUNJABAR.ID,- PT Pegadaian menorehkan prestasi menggembirakan di bidang sumber daya manusia pada ajang penghargaan regional dan nasional. Perseroan meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 dan 3 (tiga) penghargaan pada acara Indonesia Human Capital Award (IHCA) VII 2021.

HR Asia merupakan media publikasi tang menjangkau wilayah benua Asia yang didalamnya terdapat para Profesional Senior HR yang memberikan pemeringkatan tata Kelola human resourch di Asia. Media ini menyelenggarakan HR Asia Best Companies To Work For In Asia dalam beberapa tahun terakhir.

Penghargaan HR Asia tersebut meneguhkan Pegadaian sebagai salah satu perusahaan yang paling disasar para Pencari Kerja (Job Seeker) sepanjang 2020. Hal ini tidak lepas dari kinerja perusahaan yang tetap bertahan di masa pandemi Covid-19. Ketika banyak perusahaan mengurangi penghasilan karyawan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja akibat terdampak pandemi, perusahaan bahkan melakukan rekrutmen karyawan.

Direktur Human Capital Pegadaian Ridwan Arbian Syah mengatakan bersyukur dan berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh berbagai pihak atas kinerja dan tata Kelola SDM perusahaan.

“Atas nama manajemen dan seluruh Insan Pegadaian tentu bersyukur atas penghargaan ini. Kami berharap penghargaan ini semakin meningkatkan semangat dalam memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu kami juga ingin Pegadaian makin dikenal sebagai perusahaan yang baik di tingkat Asia maupun dunia”.

Lebih lanjut Ridwan mengatakan bahwa perseroan konsisten dalam implementasi strategi groom talent sejak dari rekrutmen talenta terbaik, penempatan sesuai minat dan kompetensi, pengembangan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir yang baik, serta pemberian reward dan punishment yang adil dan transparan.

“Kami mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di segala bidang, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan kami juga terus melakukan transformasi baik kultural maupun digital”.

Borong Penghargaan IHCA 2021

Dalam kesempatan yang berbeda Pegadaian meraih (tiga) penghargaan pada acara Indonesia Human Capital Award (IHCA) VII 2021. Perseroan meraih The Best dan 2'nd The Best of IHCA of The Year 2021 dengan predikat very excellent. Sementara itu SVP Strategi Human Capital Pegadaian Anung Anindita meraih The Best Indonesia HC Leader in Creativity & Innovation 2021. IHCA merupakan salah satu event penghargaan Human Capital untuk menampilkan Best Practice in Human Capital Management dalam organisasi bisnis maupun sektor publik.

Penyerahan penghargaan dilakukan secara hibrid dengan protokol kesehatan yang ketat di pelataran candi Prambana dilanjutkan gala dinner di Sheraton Hotel Mustika Yogyakarta, Jumat (17/9/2021). Penghargaan ini diberikan atas kinerja human capital Pegadaian selama tahun 2020.

Di sela penerimaan penghargaan Anung mengatakan bahwa Pegadaian merupakan perusahaan yang terus adaptif sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Para karyawan dituntut untuk terus melakukan inovasi produk dan layanan sesuai perkambangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

“Secara top down manajemen membentuk innovation center sebagai think tank perusahaan. Di sisi lain, secara bottom up manajemen juga mendorong seluruh karyawan untuk menyampaikan ide-ider inovasi melalui ajang Pegadaian Innovation Award yang digelar setiap tahun,” jelas Anung.