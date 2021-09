Jose Mourinho Incar Kemenangan Ke-4, Prediksi Susunan Pemain Verona vs AS Roma, Link Live Streaming

Jose Mourinho (kanan), pelatih AS Roma, dan kiper Rui Patricio, yang sama-sama berasal dari Portugal. AS Roma mengincar kemenangan keempat saat bertemu dengan Hellas Verona nanti malam.

TRIBUNJABAR.ID – AS Roma sedang bersiap untuk menghadapi laga lawatannya ke kandang Hellas Verona pada lanjutan kompetisi Serie A pekan ke-4, Minggu, 19 September 2021.

AS Roma, yang kini diarsiteki Jose Mourinho, jelas membidik poin penuh saat laga Verona vs AS Roma yang kick off-nya dijadwalkan berlangsung pukul 23.00 WIB.

Giallorossi, julukan AS Roma, yang sukses mengemas tiga kemenangan beruntun, berusaha keras untuk tetap melanjutan tren impersifnya di Liga Italia.

Selebrasi heboh Jose Mourinho merayakan gol kemenangan AS Roma di pekan ketiga Liga Italia saat mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Olimpico, Senin 13 September 2021. Adalah Stephan El Shaarawy yang menjadi pahlawan kemenangan I Giallorossi. (twitter@OfficialASRoma)

Giallorossi tengah menikmati bulan madu bersama pelatih anyar mereka, Jose Mourinho.

Klub yang juga berjulukan I Lupi itu sudah menjalani total enam laga bersama pelatih berjuluk The Special One itu di semua kompetisi.

Hebatnya, Lorenzo Pellegrini cs selalu meraih tiga angka di enam partai tersebut.

Kini, tim Serigala Ibu Kota berniat memperpanjang pesta kemenangan mereka untuk menyentuh angka tujuh.

Misi itu di atas kertas bisa saja terwujud pada malam nanti.

Sebab, lawan yang akan mereka hadapi adalah Hellas Verona.