Melalui CSR BRI Peduli, Dirut BRI Sunarso Dinobatkan Sebagai CEO CSR of The Year

TRIBUNJABAR.ID Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, perusahaan-perusahaan di tanah air terus berinovasi dalam menjalankan berbagai program untuk menjalankan tanggung jawa sosial perusahaan (CSR).

Hal ini juga dilakukan oleh BRI yang berhasil membuktikan diri tak hanya handal dalam urusan perbankan, namun juga menjadi yang terbaik dalam hal menjalankan program CSR-nya dengan BRI Peduli.

Keberhasilan BRI dalam menjalankan program CSR berbuah dengan dinobatkan sebagai The Best CSR of The Year, dan Direktur Utama BRI Sunarso mendapatkan penghargaan sebagai CEO CSR of The Year oleh The La Tofi School of CSR pada acara malam Penganugerahan Nusantara CSR Awards 2021, Rabu, 15 September 2021.

Tidak hanya 2 penghargaan tersebut, BRI juga meraih penghargaan pada Sembilan kategori yaitu Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Komunitas, Peningkatakan Mutu Kesehatan, Pengembangan Desa Wisata, Pelibatan Komunitas dalam Menangani Sampah, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Integrasi Program untuk Dampak Luas, Pemimpin Penginspirasi Praktik SCR, serta Bantuan Kesehatan dan Ekonomi (charity) untuk penanganan Darurat Covid-19.

Terkait prestasi tersebut Sunarso mengatakan, alokasi dana untuk program-program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan seluruh perusahaan, demi menjaga keberlanjutan kinerja pelaku bisnis. Tujuannya, tentu untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Dirut BRI Sunarso memberikan penjelasan tentang program CSR BRI Peduli di Taman BRI Kec. Astanaanyar Kota Bandung beberapa waktu lalu. ()

Menurutnya, BRI selalu ingin menciptakan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Adapun bagi masyarakat, nilai yang ingin diberikan BRI adalah komitmen membawa CSR BRI Peduli melalui program 3P (Pro Planet, Pro Profit dan Pro People). “ Ini sesuai dengan komitmen kami bahwa kehadiran BRI dapat memberikan value dan men-deliver value untuk masyarakat secara luas,” jelasnya.

Penghargaan CSR kali ini, The La Tofi School of CSR menilai BRI mengembangkan CSR sesuai bisnis inti yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat menghadapi pandemi Covid-19. Lembaga yang sudah 12 tahun menyelenggarakan Nusantara CSR Awards itu menilai CSR kali ini didedikasikan dalam penanganan pandemi Covid-19. Diantaranya adalah yang berkaitan langsung dengan bantuan kesehatan dan bantuan ekonomi penanganan darurat Covid-19.

Dalam penilaiannya, The La Tofi School of CSR melibatkan Asdep TJSL Kementerian BUMN Agus Suharyono, Guru Besar Ilmu Komunikasi UI Prof. Ibnu Hamad, Direktur Hijauku.com Hizbullah Arief dan tim penilai dari La Tofi sendiri.

Pemberian CSR BRI Peduli berupa paket sembako untuk panti werdha. ()

Program CSR BRI Peduli yang diberikan kepada anak-anak yatim. ()

“Kami menyambut baik penghargaan ini. Ini membuktikan BRI memiliki tanggungjawab secara sosial yang tinggi. Penghargaan ini semakin memperkuat tekad dan komitmen kami untuk selalu memberikan value kepada seluruh stakeholder khususnya masyarakat. Oleh karena itu, kami akan selalu hadir memberikan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso.

Ia menegaskan, BRI terus berkomitmen dan berperan aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial bagi lingkungan dan masyarakat. Implementasi dari People, Planet, dan Profit dituangkan dalam tujuh sektor bantuan yang meliputi bantuan untuk korban bencana alam, dan non-bencana alam; bantuan Pendidikan; bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Khusus untuk penanganan Covid-19, BRI telah menyalurkan beragam bantuan bagi penanganan Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Bantuan disalurkan kepada masyarakat terutama untuk membantu penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan di Rumah Sakit (RS).*