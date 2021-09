Bunga Citra Lestari Tulis Pesan Haru untuk Alm Ashraf Sinclair yang Ulang Tahun: 'Hidup di Hatiku' 

TRIBUNJABAR.ID - Tepat hari ini, Sabtu 18 September 2021 Almarhum atau Alm Ashraf Sinclair ulang tahun.

Bunga Citra Lestari tulis pesan haru untuk mendiang suami.

Lewat Instagram pribadinya, Bunga Citra Lestari unggah potret kenangan.

Penyanyi Bunga Citra Lestari atau akrab disapa BCL itu juga menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk mendiang Ashraf Sinclair.

BCL mengunggah potret kenangan bersama Ashraf dan menyertakan pesan haru.

Bunga Citra Lestari tulis pesan haru di hari ulang tahun Ashraf Sinclair, mendiang suami (Instagram @bclsinclair)

" Hey you..

On this special day, i want to say thank you for everything..

You will forever be a part of me and live on in my heart..

Happy birthday.."

(Hey kamu...