BREAKING NEWS: Spasojevic Man On The Right Place Bali United, Bobol Gawang Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Penyerang Bali United, Ilija Spasojevic buktikan dirinya the man on the right time and in the right place saat melawan Persib Bandung di lanjutan Liga 1, Sabtu (18/9/2021).

Di laga itu, Spasojevic mencetak gol di menit ke-6. Gol Spasojevic tercipta dari kepiawaianya menempatkan diri di area penalti Persib.

Saat itu, Bali United dihadiahi tendangan bebas dari sayap kiri pertahanan Persib.

Michael Orah yang ditunjuk sebagai eksekutor tendangan bebas melepaskan bola melengkung ke area gawang.

Saat itu, bola sempat kena sundulan salah satu pemain Bali United. Bola mengarah pada Spasojevic yang tiba-tiba datang dan menceploskan bola ke gawang yang dijaga Mohammad Nathsir.

Para pemain Persib tampak melongo begitu bola bersarang di gawang. Di sisi lain, para pemain dan official Bali United termasuk Spasojevic merayakan gol tersebut.

Setelah gol yang mengagetkan tersebut, Persib kembali bernafsu untuk menyerang. Di menit 15, Persib nyaris membuat gol dari tendangan penjuru. Sayang, bola sundulan dari Wander Luiz harus membentur tiang gawang.

Laga Liga 1 ini sanat penting bagi kedua tim. Saat ini, Bali United memuncaki klasemen Liga 1 dengan raihan 6 poin hasil kemenangan dua laga.

Di posisi kedua, ada PSIS dengan raihan 7 poin dan ketiga Bhayangkara United yang meraih 7 poin hasil kemenangan melawan Madura United tadi sore.

Sedangkan Persib berada di urutan k-3 dengan raihan 6 poin. Jika Persib berhasil mengalahkan Bali United, Persib bisa memuncaki klasemen Liga 1.