Menikmati Sup Buntut Gongso dan Cucumber Orange di Hotel Santika Cirebon, Cocok Buat Makan Bersama

Buntut Gongso, salah satu menu special of the month di Hotel Santika Cirebon, Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Kamis (16/9/2021).

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sajian makanan dan minuman menu special of the month hadir kembali di Hotel Santika Cirebon.

Kali ini, menu spesial yang dihadirkan adalah Cucumber Orange dan Buntut Gongso yang cocok dijadikan pilihan untuk santap siang.

Menu Buntut Gongso disajikan bersama sepiring nasi dan semangkuk sup yang terbuat dari bahan-bahan pilihan terbaik.

Rasanya tidak usah ditanya. Supnya terasa segar dan menghangatkan badan siapapun yang menyantapnya.

Sementara Buntut Gongsonya terasa nikmat, bahkan dagingnya juga sangat lembut sehingga tidak perlu susah payah untuk memotongnya.

Restaurant & Banquet Manager Hotel Santika Cirebon, Arul Manarul, mengakui olahan buntut menjadi menu favorit pengunjung.

Bahkan, setiap aneka olahan buntut yang dihadirkan selalu mendapat respons positif dari pengunjung Restoran Tamansari Hotel Santika Cirebon.

"Menu special of the month pada bulan ini, kami menghadirkan Buntut Gongso, harganya hanya Rp 85 ribu per porsi," kata Arul Manarul saat ditemui di Hotel Santika Cirebon, Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Kamis (16/9/2021).

Selain itu, ada juga minuman Cucumber Orange yang juga menjadi menu special of the month terbuat dari mentimun dan jeruk.

Keduanya seolah berpadu sempurna menghasilkan cita rasa dan kesegaran tersendiri sehingga cocok dinikmati di tengah teriknya cuaca Kota Cirebon.

Minuman Cucumber Orange yang menjadi menu special of the month di Hotel Santika Cirebon, Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Kamis (16/9/2021). (TRIBUNCIREBON.COM/AHMAD IMAM BAEHAQI)

Bahkan, tampilan menu tersebut juga tampak cantik. Hijau di bagian atas dan kuning di bawah. Irisan jeruk di bibir gelas membuat tampilannya semakin sedap dipandang mata.

Arul mengatakan, minuman itupun berkhasiat mengatasi peradangan, mengontrol kolesterol, hingga mencegah diabetes.

Bahkan, mentimun dan jeruk yang menjadi bahan utama pembuatannya dipercanya mengandung banyak manfaat lainnya bagi tubuh.

"Harga Cucumber Orange hanya Rp 35 ribu per porsi. Selain segar, inuman ini juga baik untuk kesehatan tubuh," kata Arul Manarul. (*)