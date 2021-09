Bioksop CGV Hari Ini Buka, Ini Syarat Masuk dan Daftar Film yang Tayang, Ada BLACKPINK: The Movie

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Hari ini bioskop CGV mulai beroperasi kembali setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan bioskop untuk dibuka kembali pada masa perpanjangan PPKM Level 3 periode 14-20 September 2021.

Meski begitu, kini syarat masuk bioskop tampak berbeda dari sebelumnya. Penonton harus menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin saat berkunjung ke bioskop.

Selain itu, meskipun pengunjung bisa melakukan pembelian tiket langsung di lokasi saat bioskop kembali dibuka.

"Untuk meminimalisir kontak dan meminimalisir penggunaan uang tunai konvensional, CGV juga menyediakan solusi pembelian tiket online, baik melalui aplikasi CGV, website, ataupun melalui online ticketing partner CGV," kata Public Relations & Corporate Communication CGV, Marsya Gusman kepada Tribunnews, Kamis (16/9/2021).

Adapun detil lebih lanjut mengenai penerapan protokol kesehatan, di antaranya:

- Wajib sudah vaksin 2 kali dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi

- Berusia +12 Tahun

- Menerapkan Protokol Kesehatan di seluruh area CGV

- Aturan Makan & Minum mengikuti kebijakan Pemerintah Kota setempat

- Maksimal kapasitas 50%

Saat bioskop di buka, beragam film favorit yang sudah lama di nanti - nantikan telah bioskop CGV siapkan.

"Film-film yang tayang selama PPKM akan ditampilkan. Sehingga para pengunjung kami tidak perlu khawatir ketinggalan konten film bioskop selama PPKM kemarin," ujar Marsya Gusman.

Mulai dari Black Widow, Shang-Chi, Malignant, The Suicide Squad, Free Guy, Snake Eyes, Space jam, Stillwater, Hard Hit, Escape From Mogadishu, dan BLACKPINK: The Movie.

Kendati demikian, tidak semua film selama PPKM akan ditayangkan hari ini, untuk jadwal lebih lanjutnya, nantinya CGV akan mengumunkan film-film yang tayang di website dan sosial media resminya.

Sebagai tambahan, sebelumnya pada 5 Juli 2021, bioskop-bioskop CGV sempat berhenti beroperasi menyesuaikan regulasi PPKM guna menekan jumlah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

Saat ini, sesuai dengan himbauan Pemerintah, sejumlah bioskop CGV dapat di beroperasi kembali.

Sejumlah bioskop CGV mengikuti pembukaan bertahap ini di mulai dengan bioskop – bioskop CGV yang berlokasi di Jakarta dan diikuti dengan Bandung, Cirebon , Tegal, Depok, Bekasi, Karawang, Cikarang, Yogyakarta, Purwokerto, Jember, Kediri, Palembang, Padang, Pekanbaru, Makkasar, Manado, dan Samarinda.