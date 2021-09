Objek Wisata di Jabar Mulai Dibuka, Ridwan Kamil Ingatkan Soal Pembatasan dan Protokol Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahamd Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Objek wisata Kawah Putih dan Gamping Lakeside, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah dibuka, Senin (13/9/2021).

Pembukaan dua Kawasan diharapkan dapat memulihkan ekonomi di Kabupaten Bandung dan daerah lain di Jawa Barat, karena kegiatan bidang pariwisata kembali bergeliat.

Wisata Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Jawa Barat juga mulai ramai dikunjungi di masa PPKM level 2. Parkiran di beberapa spot favorit pengunjung pun sudah banyak terparkir kendaraan yang didominasi pelat luar Cianjur, Selasa (14/9/2021).

Gerimis yang turun sejak pagi hingga sore hari tak menyurutkan pengunjung untuk mendatangi Kebun Raya Cibodas.

Ketua PHRI Kabupaten Bandung, Use Juhaya, mengungkapkan rasa trimakasihnya karena objek wisata yang menjadi icon di Bandung Selatan, yakni Kawah Putih dan Glamoing Lakeside kembali dibuka.

"Memang restoran itu tidak pernah ditutup, paling keras itu take away waktu itu, sekarnag sudah bisa dinein," ujar Use, saat dihubungi Tribunjabar.id, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Objek Wisata di Jabar Dapat Sorotan Anak Buah Jokowi, Ridwan Kamil Minta Pengelola Tidak Lengah

Use mengatakan, dibukanya kembali objek wisata tentu ini yang diharapkan oleh PHRI.

"Waktu itu hotel, resto buka, khususnya kawasan wisata, tetap tidak beranjak karena tidak ada kegiatan wisata. Sekarang alhamdulillah dibuka meski ada aturan yang membatasi" kata Use.

- (Istimewa)

Sebab memang kebanyakan restoran di daerah wisata, tak hanya menyuguhkan makanan semata. Namun, mereka menyuguhkan tempat dan suasana yang ada.