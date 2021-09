Curhat Jirayut yang Tak Bisa Pulang ke Thailand Selama 2 Tahun, Rindu Ortu, Diekspresikan Lewat Lagu

TRIBUNJABAR.ID - Dua tahun lamanya, penyanyi Jirayut tak bisa pulang ke negara asalnya, Thailand.

Hal itu lantaran situasi saat ini masih pandemi.

Akibat lama tak pulang dan rindu kampung halaman, Jirayut mengekspresikannya lewat lagu terbarunya berjudul "Rindu Luar Biasa".

Lagu ini, dikatakan Jirayut, bisa merupakan rindu kepada pasangan atau keluarga yang berpisah lama.

"Untuk aku sendiri, lagu ini lebih ke orang tua karena aku sudah mau dua tahun nggak pulang ke Thailand, cuma bisa komunikasi dengan keluarga lewat telepon," kata Jirayut Afisan dalam jumpa pers virtual, Senin (13/9/2021), dikutip Tribunjabar.id dari Tribunnews.com.

Adapun yang menciptakan lagu itu adalah Abidal.

Karena waktu Jirayut sangat mepet akibat kesibukannya sebagai host, ia harus mencuri-curi waktu agar bisa take vocal.a karena waktunya mepet, malam harus on air kan. Jadi harus curi-curi waktu untuk take vokal,” tutur Jirayut.

“Artikulasi aku juga diperbaiki sama Kak Adibal,” ucapnya.

Terkait syuting video klip, Jirayut sengaja mengajak Eva Yolanda LIDA untui syuting video klip di tempat wisata Karang Bolong, Anyer, Serang, Banten.

"Bikin video klipnya memang dipersiapkan dengan matang. Aku juga sangat berusaha biar hasilnya bagus,” tuturnya

"Jadi di video klipnya kita jadi pasangan. Evanya harus pulang ke Lombok dan aku juga rindu, kita sama sama rindu dan enggak bisa ketemu," ucapnya.

Rindu Luar Biasa adalah single kelima Jirayut setelah aktif berkarya di tanah air sejak 2019 silam.

