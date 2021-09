Pertajam Komitmen Berkontribusi, AHM Hadirkan Sinergi Bagi Negeri

GM Corporate Communication Ahmad Muhibbuddin (kiri atas) bersama para narasumber inspiratif pada talkshow bertema How to Optimize Contribution to the Society. (11/9/2021)

TRIBUNJABAR.ID Jakarta- PT Astra Honda Motor (AHM) bekerja sama dengan seluruh stakeholder sepeda motor Honda berupaya menghadirkan sinergi positif bagi negeri dengan terus berkontribusi secara nyata melalui beragam aktivitas bertemakan Sinergi Bagi Negeri. Kegiatan ini akan memperkuat kolaborasi yang semakin kreatif dan adaptif dalam melakukan kebaikan untuk masyarakat.

Sinergi Bagi Negeri merupakan aksi nyata dan semangat untuk melangkah bersama dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadikan Indonesia lebih baik melalui beragam aktivitas yang bermanfaat untuk sesama.

Melalui payung besar kegiatan Sinergi Bagi Negeri, AHM berkomitmen untuk terus konsisten memperkuat kontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik dengan terlibat langsung pada berbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta keselamatan berkendara.

GM Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin memberikan bantuan untuk para penggiat budaya di masa pandemi. ()

GM Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin meyakini lingkungan yang saling mendukung dan bersinergi secara solid dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk negeri tercinta ini. Sinergi Bagi Negeri ingin mengajak kita semua menjadi insan manusia yang bermanfaat bagi sesama dan memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi bangsa.

“Kontribusi yang kami hadirkan tidak hanya melalui produk sepeda motor Honda hasil karya anak bangsa, kami juga memperkuat sinergi bersama seluruh jaringan bisnis dan masyarakat dalam berbagai aksi nyata untuk sesama, menginspirasi banyak orang, dan melangkah wujudkan perubahan menuju kebaikan. Kami berharap masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif dari Sinergi Bagi Negeri,” ujar Muhibbuddin.

Dalam upaya mengkampanyekan aktivitas positif di masyarakat, AHM juga turut mengajak masyarakat khususnya anak muda untuk ikut andil dalam memberikan kontribusi untuk masyarakat menggunakan tagline #YukBisaYuk pada unggahan media sosial dalam beberapa program aktivitas sosial sehingga tercipta energi positif untuk bangkit meraih mimpi.

Kegiatan edukasi teknologi sepeda motor Honda dilakukan secara virtual melalui Honda Talknology sebagai komitmen AHM di bidang pendidikan. ()

CSR Manager AHM Agus Subagja menyerahkan ambulance bagi Desa Danau Indah sebagai bentuk dukungan perusahaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di bidang kesehatan. ()

Dalam peluncuran Sinergi Bagi Negeri, AHM memberikan apresiasi bagi institusi dan tokoh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menebar energi positif. Penghargaan untuk institusi diberikan kepada SMK Bhakti Bangsa Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai pionir SMK yang menerapkan kurikulum Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) Astra Honda, SMK Ma’arif 1 Wates, Yogyakarta sebagai SMK mitra binaan pertama yang menjadi Tempat Uji Kompetesi. Dalam sinergi Sekolah Satu Hati, AHM mengapresiasi SMK Mitra Industri MM2100, Jawa Barat.

AHM juga memberikan penghargaan kepada media Kompas.com atas konsistensi dan kontribusinya menulis berita bertopik keselamatan berkendara dan Koran Republika atas konsistensinya memberitakan kegiatan society and public contribution.

Sementara itu untuk individu, AHM menganugerahkan pernghargaan kepada Sukartono, penggerak warga dalam pengelolaan lingkungan serta Bank Sampah Proklim dan Heri Cahyono sebagai pegiat di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan manajemen bengkel. Penghargaan lain diberikan kepada Forum Pemuda Peduli Kars Citatah (FP2KC) dan Deden Syarif Hidayat yang mewujudkan komitmen kuatnya dalam pengembangan geowisata dan Kampung Berseri Astra Cidadap Ecovillage. Penyerahan apresiasi secara simbolik diselenggarakan secara virtual pada gelaran Talkshow Sinergi Bagi Negeri (11/9).

Pada gelaran Talkshow yang bertema ”How to Optimize Contribution to the Society”, lebih dari 1.000 orang berinteraksi secara antusias dengan para narasumber inspiratif, seperti Ahmad Bismillahi yang selama satu dekade telah aktif mengampanyekan pemuda untuk berkontribusi membangun daerah dan kini mendalami usaha sektor budidaya Tambak Co dan Rinaldi Nur Ibrahim yang di usia mudanya mampu menginspirasi banyak pemuda lainnya melalui program mentoring generasi muda secara gratis Youth Ranger Indonesia. Kedua inspirator muda ini berbagi semangat dan kiat sukses menjalankan Breakthrough Action from Milenial for Indonesia.

Selama lebih dari 50 tahun, lebih dari 75 juta masyarakat konsumen sepeda motor Honda merasakan langsung dampak positif kontribusi AHM untuk Indonesia melalui kehadiran produk terbaik hasil karya anak bangsa. Selain itu, AHM secara konsisten mewujudkan kontribusinya di bidang pendidikan melalui pengembangan Kurikulum Teknik Bisnis Sepeda Motor Honda (TBSM) Astra Honda yang telah diimplementasikan di 694 sekolah tersebar di 34 provinsi. Program ini adalah upaya berkontribusi menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan kompetitif.

Beradaptasi dengan tantangan zaman milenial yang semakin kompetitif dan menuntut kemandirian, AHM juga melengkapi program pendidikan vokasinya dengan Astra Honda Youthpreneurship Program (AHYP). Program ini menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing secara mental dan kemandirian dalam berwirausaha. Aktivitas positif bagi anak muda di bidang pendidikan lainnya yaitu Astra Honda Motor Best Students (AHMBS). Dilaksanakan sejak tahun 2003, program ini memberikan apresiasi bagi siswa setingkat SMA yang memiliki prestasi terbaik.

Sebagai upaya sinergi bagi negeri, SMK binaan Satu Hati melakukan program kultur jaringan. ()

Konsistensi AHM dalam edukasi juga diimplementasikan pada kegiatan keselamatan berlalu lintas yang diwujudkan melalui beragam hal. Mulai dari kontes rutin tahunan safety riding, pembuatan alat simulasi dan video untuk edukasi, hingga memperkenalkan pusat pelatihan berkendara sepeda motor bagi masuarakat yakni Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center.

Selama pandemi pun, AHM terus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendampingi dan meringankan dampak pandemi Covid-19. Bantuan dalam bidang kesehatan maupun ekonomi terus digulirkan hingga saat ini. Semangat bangkit dan berkarya juga terus diwujudkan melalui pembinaan dalam pengembangan wirausaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah selama menghadapi situasi pandemi yang terjadi di Indonesia.