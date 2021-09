Pemuda Nekat Akhiri Hidup, Sempat Bikin Status Menyeramkan di WA, Diduga Frustasi Gara-gara Ini

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - RH (20) pemuda asal Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Ia ditemukan sudah tergantung di sebuah pohon di tempat pemakaman umum Tegal Kurdi, Senin (13/9/2021).

Kapolsek Garut Kota, Kompol Deden Mulyana mengatakan kejadian tersebut pertama kali diketahui warga sekitar yang akan menggali kuburan.

"Menurut keterangan saksi yang bermaksud akan menggali tanah makam di TPU Tegal Kurdi, ia melihat RH tergantung di bawah pohon dengan posisi leher tercekik oleh tali tambang plastik," tulisnya melalui rilis yang diterima Tribunjabar.id.

Dari informasi yang didapat dari salah satu teman pelaku, RH diketahui sempat membuat status WhatsApp.

Dalam status tersebut RH menuliskan bahwa dirinya sudah prustasi dengan keadaan yang saat ini menimpanya.

ILUSTRASI - (Tribunjabar.id/Kisdiantoro)

"Ar** kabeh na, ning keneh bunuh diri aing mah an** deuleukeun ayna aing rek gantung diri an** di kuburan bentar hilir ku aing di ganggu kahirupan sararia an**, sararua jelema goreng kalakuan montong kitu carana an**,"

"An** semua, lebih baik bunuh diri saya mah an*** lihat sekarang saya akan gantung diri an*** di kuburan bentar hilir, sama saya diganggu kehidupan kalian anj**, sama-sama jelema jelek kelakuan jangan seperti itu caranya**," tulisnya dalam status yang ia tulis di WhatsApp pada Minggu malam pukul 20.16 WIB.

Screenshot status yang ditulis RH saat ini tengah viral di grup WhatsApp.

Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki kasus penemuan perampasan nyawa tersebut