INNALILLAHI, Baru Saja Koes Hendratmo Legenda ''Berpacu Dalam Melodi'' Meninggal Dunia

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Innalillahi Wainnailaihi Rojiun. Berita duka, penyanyi senior Koes Hendratmo meninggal dunia.

Dia adalah sosok yang populer dengan acara musik "Berpacu Dalam Melodi", yang kini diteruskan oleh penyanyi Armad Maulana, vokalis band Gigi.

Kabar duka meninggal dunia-nya Koes Hendratmo disampaikan oleh Helmy Yahya di unggahan Instagamnya.

Innalillah wainna ilaihi rojiun! Selamat jalan, guruku, penyanyi dan MC terbaik Indonesia!" tulis akun Instagram @helmyyahya.

Tantowi Yahya yang merupakan sahabat Koes Hendratmo memberikan doa terbaik untuk mendiang penyanyi itu.

Baca juga: BREAKING News, Innalillahi Ebenz Burgerkill Meninggal, Kemarin Masih Jadi Presenter Konser Godbless

"Semoga diterima disisi-Nya! You will be missed! Al fatehah!" ucap Helmy Yahya.

Perasaan duka juga dirasakan oleh Komponis Addie MS.

Melalui akun Twitternya, ia mengucapkan belasungkawa.

"Selamat jalan, Mas Koes Hendratmo," tulis Addie MS.

Koes Hendratmo meninggal di usia 78 tahun. Selain menjadi penyanyi, ia juga dikenal sebagai presenter dari kuis Berpacu Dalam Melodi sejak tahun 1988.

Koes Hendratmo merupakan ayah dari penyanyi Bonita dan Anda Perdana.

Salah satu acara yang membuat namanya makin melambung adalah kuis "Berpacu dalam Melodi" yang ditayangkan di TVRI pada tahun 1990-an.