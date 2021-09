Sudah Jadi Kebiasaan, Minum Teh Panas Bisa Berbahaya Loh Bagi Kesehatan, Bahkan Bisa Picu Kanker Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Minum teh panas terlebih diberi gula pasir rasanya tentu nikmat, apalagi bila diminum saat kondisi cuaca hujan atau dingin. Minum teh panas ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia.

Bahkan tak sedikit yang bisa mengkonsumsinya lebiha dari satu kali dalam sehari.

Dengan kebiasaan ini, Anda bila termasuk orang yang gemar minum teh panas perlu tahu bahaya yang bisa diakibatkkan.

Karena ternyata suhu teh panas bisa mempengaruhi kesehatan tubuh.

Dikutip dari Kompas.Com, sebuah studi dari Universitas Peking di Beijing, Cina, telah menemukan bahwa suhu teh yang dikonsumsi dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, terutama pada kelompok yang memiliki risiko terkena penyakit serius.

Penulis utama studi Jun Lv, seorang mahasiswa doktoral dari Departemen Epidemiologi dan Biostatistik Universitas Peking, menemukan bahwa konsumsi teh panas berkorelasi dengan timbulnya kanker kerongkongan.

minuman air teh (dok.pexels.com)

Menurut World Cancer Research Fund International, kanker kerongkongan adalah jenis kanker kedelapan yang paling umum di seluruh dunia. Menurut Lv, minum teh panas secara teratur dikaitkan dengan kanker kerongkongan pada orang yang juga merokok dan minum alkohol.

Dengan demikian menunjuk pada konjungtur kompleks yang menguntungkan untuk perkembangan penyakit ini.

Lv dan rekan melakukan penelitian mereka sebagai bagian dari National Science Foundation of China dan National Key Research and Development Program temuan studi ini pun diterbitkan dalam jurnal Annals of Internal Medicine.

Peningkatan lima kali lipat dalam risiko kanker Lv dan tim mempelajari hubungan antara minum teh pada suhu yang sangat tinggi dan perkembangan kanker kerongkongan pada populasi di Tiongkok.