5 Film Hollywood Wajib Tonton di Bulan September, dari yang Menegangkan Hingga Mengharukan

Dari superhero pemula hingga ballerina, dari yang menegangkan hingga mengharukan, ada 5 film Hollywood pilihan yang layak ditonton di September 2021 ini!

Seperti yang banyak dari kita ketahui bahwa sebagian besar film paling bergengsi 2021 dijadwalkan untuk keluar akhir tahun ini, dan September selalu menyambut awal dari perjalanan panjang itu.

Untuk memulai kalender koleksi film-film bergengsi 2021, ada film yang diadaptasi dari musikal Broadway popular di Amerika, ada film thriller memukau tentang banker, ada juga superhero MCU baru, dan juga ballerina, penjudi hingga bintang rock.

Entah anda memilih pergi ke bioskop atau puas duduk di sofa dengan streaming, ada 5 film bergengsi yang wajib untuk anda tonton di bulan ini.

berikut adalah 5 film paling menarik untuk ditonton September ini:

1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Tanggal rilis: 3 September 2021

Garis cerita terbaru di alam semesta Marvel berpusat pada Shang-Chi (Simu Liu), yang bekerja sebagai pelayan parkir di San Francisco bersama sahabatnya Katy (Awkwafina).

Shang-Chi telah diburu oleh The Shadowy Ten Rings Organization, dan ditarik masuk ke petualangan liar yang memaksa dia untuk menghadapi masa lalunya, termasuk ayahnya yang terasing (Tony Leung).

Shang-Chi adalah film kedua dari empat film MCU yang dijadwalkan rilis pada 2021 (termasuk Black Widow yang sudah tayang, lalu Eternals dan Spider-Man: No Way Home yang akan segera tayang).