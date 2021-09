Soundtrack Film “Shang-Chi” Sorot Generasi Musisi Asia, Ada Musisi Indonesia Rich Brian dan NIKI

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

TRIBUNJABAR.ID – Marvel Music dan Interscope Records merilis soundtrack film “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings”.

Film ini bertabur generasi musisi asal Asia.

Ada Rich Brian dan NIKI, musisi asal Indonesia yang sudah lama menetap di Amerika Serikat.

Keduanya resmi mengisi soundtrack film Shang-Chi.

Melalui akun instagramnya, @brianimanuel menuliskan, “ALBUM SHANG-CHI SUDAH KELUAR DI SELURUH DUNIA. Aku ingin menangis, kita berhasil baby!!!!”

Tak lupa ia juga menandai akun Instagram resmi @88rising @marvel

“Shang-Chi dan The Legend of The Ten Rings” merupakan film Marvel Studios yang sudah tayang kemarin, 3 September 2021.

Berjudul “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album”, daftar lagu tersebut dimeriahkan oleh Anderson Paak, Rich Brian, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, NIKI, Guapdad 4000, Warren Hue, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake dan beberapa penyanyi ternama lainnya.

Dikutip dari hypebeast.com, Destin Daniel Cretton yang merupakan sutradara Shang-Chi bekerja sama dengan eksekutif perusahaan rekaman musik 88rising untuk memproduksi rekaman tersebut.

Album tersebut dimaksudkan untuk menampilkan generasi musisi Asia dari seluruh penjuru.