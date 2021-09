Chord Lagu Mojang Priangan dan Lirik Lagunya, Lagu Sunda Hits yang Dipopulerkan Nining Meida

TRIBUNJABAR.ID - Bagi penikmat lagu Sunda, pasti tahu lagu yang satu ini, yaitu lagu Mojang Priangan.

Lagu Mojang Priangan ini dipopulerkan oleh penyanyi Sunda, Nining Meida.

Nining Meida termasuk penyanyi Sunda yang terkenal menghasilkan lagu-lagu yang hits.

Sebut saja lagu Potret Manehna, lagu Kalangkang, lagu Anjeun, lagu Tibelat, hingga lagu Rangrang Panyawangan.

Nah, lagu Mojang Priangan ini juga termasuk lagu yang hits.

Chord dan lirik lagu Mojang Priangan (Pixabay)

Nah, buat kamu yang ingin main musik Sunda, lagu ini bisa jadi pilihan.

Berikut ini chord Mojang Priangan, lengkap serta lirik lagu Mojang Priangan.

Intro: Am C Dm F-G (4x)

Am..

Dm G

Diraksukan kabaya

C F

Nambihan cahayana

Dm E

Dangdosan sederhana

Am

Mojang priangan

Musik : Am C Dm F-G (4x)

Am..