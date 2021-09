Pelatih Persib Bandung Robert Alberts Sampaikan Kabar Bahagia Jelang HJadapi Barito Putera

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Fakhri Fadlurrohman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di tengah kesibukan mempersiapkan pertandingan pertama Persib Bandung Liga 1 2021, Robert Alberts dianugerahi seorang anak dari istri Kezia Maureen.

Berita baik itu langsung disampaikan oleh Robert Alberts kepada publik melalui Instagram pribadinya pada 30 Agustus.

"Welcome to the world our baby “Asher Alexander Alberts ”Bagussss." tulis Robert.

Kabar baik ini sebenarnya telah disampaikan oleh Robert Alberts seminggu sebelumnya kala istrinya sedang hamil besar dan ia menulis dalam postingan instagramnya

"Perasaan yang sangat menyenangkan. Bagussss".

Postingan mengenai lahirnya sang buah hati ini tak ayal direspons dengan bahagia oleh para pemain sepak bola Indonesia serta para pencinta sepak bola terkhusus bobotoh.

"selamat coach" tulis Frets Butuan dalam kolom komentar

"Selamat pelatih! Semoga ibu dan anak baik-baik saja!" tulis pemain PS Sleman Irfan Bachdim.

Di Persib, Robert telah mendapat perpanjangan kontrak.

Terdekat, pria asal Belanda itu akan memimpin Maung Bandung menghadapi Barito Putera pada laga perdana di Liga 1 2021 pada Sabtu (4/9/2021).

Selamat, Coach, semoga menjadi anak yang membanggakan. (*)