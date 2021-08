Persiapan Persib Bandung Mepet, Lawan dan Tanggal Belum Pasti, ''Kami Masih Tunggu Kepastian''

Laporan Wartawan Tribunjabar.id Ferdyan Adhy Nugraha

BANDUNG, TRIBUN - Persib Bandung terimpit oleh waktu untuk mempersiapkan diri menjelang bertanding di Liga 1 2021/2022.

Jika sesuai dengan kabar yang beredar, Persib akan menghadapi Barito Putera pada Sabtu (4/9/2021) di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Ini berarti waktu yang dimiliki Teja Paku Alam dan kawan-kawan untuk mempersiapkan diri hanya sekitar satu pekan.

Pelatih fisik Persib, Yaya Sunarya, mengakui kondisi para pemain Persib belum sepenuhnya siap.

Namun, ia berharap, waktu beberapa hari sebelum laga dapat mereka manfaatkan sebaik-baiknya.

"Kita buat latihan berdasarkan karakter pemain dengan skema yang kita siapkan supaya ada visi yang sama," ujar Yaya, saat ditemui di Sumedang, Senin (30/8/2021).

"Dengan demikian, kalaupun nanti dalam latihan ada kondisi pemain yang bisa dibilang tidak siap, setidaknya kita bisa antisipasi itu."

Liga 1 sudah memainkan tiga pertandingan pembuka.

Tiga pertandingan itu adalah Bali United vs Persik Kediri, Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh, dan Persipura Jayapura vs Persita Tangerang.