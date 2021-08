Vaksin Ini Tak Diterima di Beberapa Negara, Calon Pekerja Migran Indonesia Divaksinasi AstraZeneca

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Vaksin jenis AstraZeneca gencar disuntikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang hendak berangkat ke Jepang dan Korea.

Hal ini, menyesuaikan dengan standarisasi jenis vaksin yang digunakan oleh para negara penempatan tersebut.

Sebagian besar dari negara penempatan diketahui tidak menerima atau menolak CPMI masuk ke negaranya karena vaksin jenis Sinovac yang umum digunakan di Indonesia.

Pada hari ini, penyuntikan vaksin AstraZeneca juga dilakukan di Kabupaten Indramayu.

Baca juga: Vaksin Moderna di Jepang Terkontaminasi, 2 Orang Meninggal, 1 Juta Dosis Dihentikan Penggunaannya

Para CPMI ini rencananya akan diberangkatkan ke negara Jepang dan Korea melalui skema Private to Private (P to P) maupun skema Government to Government (G to G).

"Per hari ini dari 23 UPT BP2MI di seluruh Indonesia, sudah dilakukan vaksinasi kurang lebih 11.375 orang dan hari ini di Indramayu dilakukan ke 90 CPMI untuk ke Korea dan Jepang," ujar Kepala BP2MI, Beny Rhamdani kepada Tribuncirebon.com saat meninjau kegiatan vaksinasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnakes) Kabupaten Indramayu, Senin (30/8/2021).

Beny Rhamdani menyampaikan, negara akan memproritaskan pelayanan secara khusus kepada para CPMI.

Hal ini dikarenakan sektor pekerja migran merupakan penyumbang terbesar dibawah sektor migas, yakni mencapai Rp 159,6 triliun.

Baca juga: Jadwal Vaksinasi di Indramayu Hari Ini di 39 Tempat, di Dua Lokasi Pakai Vaksin Moderna

"Jadi kita tidak boleh kita main-main memperlakukan mereka dengan cara tidak hormat. Sekali lagi saya tegaskan, mereka harus mendapat perlakuan hormat dari negara," ujar dia.

Masih disampaikan Beny Rhamdani, penyuntikan vaksinasi ini akan terus dilakukan, termasuk terhadap CPMI ke negara penempatan lainnya, seperti Taiwan, Singapura, dan lain sebagainya.