Jadwal Liga 1 2021 Pekan Ini, Persib Bandung vs Barito Putera Malam Minggu, Persija Jakarta Kapan?

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Liga 1 2021 akan kembali bergulir akhir pekan ini setelah pekan lalu ada tiga pertandingan.

Hingga saat ini PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) memang baru mengeluarkan 9 jadwal pertandingan, tiga di antaranya sudah dilaksanakan minggu lalu.

Di mana Bali United vs Persik Kediri, Persipura Jayapura vs Persita Tangerang dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh menjadi 'prototipe' untuk ditinjau bagaimana kesiapan penyelenggaraan BRI Liga 1 2021.

Jadwal lengkap pekan pertama BRI Liga 1 2021 yang kembali melangsungkan pertandingan akhir pekan ini, Jumat (3/9/2021) hingga Minggu (5/9/2021) (instagram @ pengamatsepakbola)

Melihat pelaksanaan tiga laga berjalan lancar, maka pertandingan lengkap untuk pekan pertama dapat dilanjutkan.

Melalui jadwal yang beredar di media sosial, pertandingan lanjutan pekan pertama Liga 1 2021 kembali bergulir pada akhir pekan ini.

Sebanyak enam pertandingan akan dimainkan mulai, Jumat (3/9/2021) hingga Minggu (5/9/2021).

Pertandingan lanjutan Liga 1 2021 akhir pekan ini mempertemukan PS Tira vs Madura United.

Pertandingan ini berlangsung pukul 15.15 WIB, Jumat (3/9/2021).

Dilanjutkan tiga laga lainnya yang berlangsung pada hari Sabtu (4/9/2021).