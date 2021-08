Bomber Andalan Persib Ini Belum Siap Pada Pertandingan Pertama di Liga 1, Ini Kata Pelatif Fisik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung terhimpit oleh waktu untuk mempersiapkan diri menjelang bertanding di Liga 1 2021/2022. Jika sesuai dengan kabar yang beredar, maka Persib akan menghadapi Barito Putera pada Sabtu (4/9/2021) di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Dengan demikian, maka waktu yang dimiliki Teja Paku Alam dan kawan-kawan untuk mempersiapkan diri hanya sekitar satu pekan. Sebuah periode yang sangat tidak ideal bagi sebuah tim untuk berlaga di kompetisi keras dan ketat.

Pelatih fisik Persib, Yaya Sunarya, mengakui kondisi pemain saat ini masih belum berada di posisi 100 persen. Sehingga tim pelatih akan berupaya keras di sisa waktu ini untuk melakukan persiapan agar optimal di pertandingan perdana nanti.

"Ketika tim juga bisa latihan bersama masih bisa dibilang masih dini, jadi kita hanya buat latihan berdasarkan karakter pemain dengan skema yang kita siapkan supaya ada visi yang sama. Kalau pun nanti dalam latihan ada kondisi pemain yang bisa dibilang tidak siap setidaknya kita bisa antisipasi itu," ujar Yaya, saat ditemui di Sumedang, Senin (30/8/2021).

Liga 1 sendiri sudah memainkan tiga pertandingan pembuka. Tiga pertandingan itu adalah Bali United vs Persik Kediri, Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh, dan Persipura Jayapura vs Persita Tangerang.

Banyak pihak menilai, tiga pertandingan itu menunjukan bahwa kondisi para pemain belum benar-benar siap.

Terbukti dari banyaknya pemain yang mengalami kram kaki di pertangan hingga akhir pertandingan.

Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik pemain yang belum benar-benar siap bertanding dengan intensitas tinggi seperti di kompetisi.

Ditambah, banyak tim yang tidak memiliki waktu persiapan ideal karena beragam faktor.

Mulai dari ditutupnya fasilitas olahraga karena PPKM, telat bergabungnya para pemain, hingga waktu persiapan mepet.