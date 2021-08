Ini Efek Samping dan Efikasi Vaksin Moderna, Tiap Orang Berbeda-beda

TRIBUNJABAR.ID - Untuk menghentikan penularan Covid-19 dan melindungi masyarakat dari Virus Corona, pemerintah kini terus menggencarkan vaksinasi Covid-19.

Beberapa jenis vaksin pun digunakan pemerintah untuk masyarakat, di antaranya vaksin Sinovac dna Astrazeneca.

Kini, pemerintah pun menggunakan vaksin Moderna untuk vaksinasi Covid-19, meski sebagian besar vaksin Moderna masih untuk kelompok tenaga kesehatan.

Vaksin Moderna adalah vaksin yang dikembangkan dengan platform mRNA. Vaksin mRNA adalah jenis vaksin baru untuk melindungi diri dari penyakir menular.

Dirangkum dari laman Center for Disease Control and Prevention (CDC), dalam vaksin tradisional, peneliti memasukkan vaksin yang dilemahkan atau tidak aktif untuk memicu respons kekebalan atau antibodi.

Sementara itu, vaksin Moderna di Indonesia diperoleh melalui COVAX facility yang merupakan jalur multilateral.

Vaksin Moderna diproduksi oleh Moderna TX., Inc USA dan berasal dari Amerika Serikat.

COVAX Facility adalah suatu kemitraan yang dipimpin bersama-sama oleh Gavi, the Vaccine Alliance, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dengan UNICEF sebagai mitra pelaksana.

Vaksin Moderna digunakan dengan indikasi pencegahan Covid-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 untuk orang berusia 18 tahun ke atas.

Vaksin Moderna telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbit pada 2 Juli 2021.