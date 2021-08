Kasus HIV di Bandung Bertambah 300-400 Kasus Tiap Tahun, Total 5.716 Terinfeksi, Ini Upaya Pemkot

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 5.716 kasus infeksi HIV terjadi di Kota Bandung per April 2021 dengan penambahan kasus setiap tahunnya mencapai 300 sampai 400 kasus.

Data tersebut didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan bahwa penyandang HIV di Bandung mayoritasnya berusia 20 tahun sampai 39 tahun dengan persentase 80,97 persen.

Adapula kasus penularannya dari ibu ke anak dengan persentase 2,19 persen.

"Banyak yang tak tahu orang tua misal ibu ke anak itu karena si ibu tak tahu jika dirinya sudah tertular dari suaminya. Kami minta semua pihak untuk turut sosialisasikan edaran Bagian Kesra tentang pelaksanaan kesehatan bagi calon pengantin agar pencegahan penularan HIV bisa terdeteksi sejak dini," katanya, Rabu (25/8/2021).

Apabila ada kasus HIV/AIDS di kalangan masyarakat, Yana meminta masyarakat memberikan dukungan kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Selain itu, Yana juga menyebut Pemkot Bandung menggandeng tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk ambil peran mengampanyekan bahayanya HIV/AIDS dan pencegahannya.

"Biasanya orang lebih bisa mendengar oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat. Jadi, keduanya miliki peran penting untuk upaya kami mencapai 3 zero, yakni zero infeksi baru HIV, zero kematian akibat AIDS, dan zero stigma serta diskriminasi pada ODHA," katanya.

