Belum Ada Jadwal Persib Bandung di Liga 1 2021/2022, Bos Maung Bandung Bilang Begini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Terbitnya jadwal Liga 1 2021/2022 untuk pekan pertama membawa harapan akan segera berlangsungnya Liga 1 yang dijadwalkan akan dimulai pada 27 Agustus mendatang.

Namun, di jadwal terbaru yang diterbitkan PT Liga Indonesia Baru (LIB), hanya ada tiga pertandingan saja yang dijadwalkan, yaitu Bali United vs Persik Kediri, Persipura vs Persita, dan Bhayangkara vs Persiraja.

Nama-nama besar seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Arema FC lain belum dikeluarkan oleh PT LIB untuk kapan mereka akan bermain.

Menanggapi hal tersebut, bos Persib Bandung, Teddy Tjahjono, memercayakan segalanya kepada PT LIB untuk pengaturan jadwal pertandingan yang akan berlangsung.

"Kita tunggu saja beberapa hari ini," tuturnya ketika ditanya wartawan Tribunjabar.id pada Selasa (24/08/2021).

Belum dipastikan Persib Bandung akan bermain dengan siapa pada pertandingan pertamanya di Liga 1 musim 2021/2022.

Dalam bocoran draft pertandingan yang pernah ramai beberapa hari belakang, Persib Bandung akan ditantang PS Barito Putera.

Menanggapi bocornya draft pertandingan tersebut, Teddy mengaku belum mendapatkan draft pertandingan resmi dari PT LIB untuk Liga 1 musim 2021/2022.

Sementara itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bandung turun menjadi level 3 pada pekan ini.