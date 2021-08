HASIL LIDA 2021, Inilah Sosok Juaranya, Peserta di Urutan Pertama Dapat 500 Juta dan Lagu Kemenangan

TRIBUNJABAR.ID - Kompetisi Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2021 akhirnya sudah menemukan juaranya.

Seperti diketahui, pada Minggu (22/8/2021) malam telah digelar Konser Kemenangan LIDA 2021.

Juara pertama ternyata diperoleh oleh Iqhbal. Sementara itu, juara kedua adalah Sulis dan juara ketiga adalah Ratna.

Hal ini juga sudah diumumkan secara melalui akun Instagram resmi Indosiar @indosiar.

"Selamat untuk @lida2021_dr.iqhbal yang menjadi juara pertama di ajang #LIDA2021 dan berhak atas hadiah uang tunai senilai 500 Juta Rupiah dan lagu kemenangan."

"Serta selamat juga untuk @sulisty_lida2021 yang berhasil menjadi juara 2 dan @lida2021_ratna sebagai juara 3."

"Kalian semua hebaaat!" tulis @indosiar, dikutip Tribunjabar.id, Senin.

Sejumlah penyanyi jebolan LIDA turut mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih.

Mereka juga mengucapkan selamat datang di keluarga baru, yaitu keluarga LIDA.

"Welcome to the family," tulis @waodeofficial.