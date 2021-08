Dua Siswi Asal Jawa Barat Raih Penghargaan Terbaik Tingkat Nasional di Ajang AHM Best Student 2021

Aufa Hanun Zahiyah siswi SMA Negeri 3 Bogor penerima apresiasi terbaik untuk kategori Pemberdayaan Ekonomi/UMKM dengan ide gagasan pemberdayaan para penjahit keliling dan UMKM pada gelaran AHM Best Student

JAKARTA – Dua Perwakilan PT Daya Adicipta Motora (DAM) berhasil meraih penghargaan terbaik tingkat Nasional pada ajang Astra Honda Motor (AHM) Best Student 2021 yang diselenggarakan oleh AHM secara daring. Pengumuman pemenang AHM Best Student dilaksanakan hari Sabtu 21 Agustus 2021 pada ajang Seminar Inspirasi & Penganugerahan AHM Best Student 2021 melalui Youtube Sahabat Satu Hati.

Aufa Hanun Zahiyah siswi SMA Negeri 3 Bogor berhasil menjadi Pemenang Level Gold yang telah membuat karya tulis “Pemberdayaan Penjahit Keliling dan Usaha Miro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pembuatan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Ekonomi di Masa Pandemi” pada kategori Pemberdayaan Ekonomi/UMKM.

Sementara, Sabna Nurul Hasanah siswi SMK Telkom Bandung meraih Level Silver dengan karya tulis “SEILO (Search Internship Location), Aplikasi Pencari Tempat Praktik Kerja Lapangan Siswa SMK” pada kategori Inovasi Teknologi.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic, Lerri Gunawan mengucapkan selamat kepada Aufa Hanun Zahiyah dan Sabna Nurul Hasanah atas prestasi yang luar biasa di ajang AHM Best Student 2021 tingkat Nasional yang telah mendapatkan penghargaan pada level Gold dan Silver.

“Kami harap karya para generasi muda ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka saja, namun juga berdampak untuk sesama,” ujar Lerri.

DAM mengirimkan empat perwakilan terbaiknya yang merupakan pemenang dari seleksi tingkat Regional Jawa Barat yaitu Aufa Hanun Zahiyah dari SMA Negeri 3 Bogor pada kategori Pemberdayaan Ekonomi/UMKM, Sabna Nurul Hasanah dari SMK Telkom Bandung kategori Inovasi Teknologi, Hanifah Rahma Fitriah dari SMK Mitra Industri MM2100 kategori Kepedulian dan Kesehatan, serta Rizky Maulana dari SMK Kertasemaya Indramayu kategori Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahap nasional, terpilih 20 peserta unggulan dari tiap kategori untuk memperebutkan 12 peserta terbaik di level Gold, Silver, dan Bronze. Aufa dan Sabna berkesempatan untuk mengikuti final presentasi bersama 20 peserta unggulan di tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh AHM pada (3-5/8) lalu. Selama berkompetisi, para peserta diuji atas kekreativitasan gagasan, dampak yang dihasilkan, kemungkinan keberhasilan penerapan, kekuatan penyajian data dan sumber informasi, serta kemampuan presentasi yang dimiliki.

Ajang Penganugerahan AHM Best Student 2021, Aufa berhasil mendapatkan penghargaan pada level Gold dengan pemberian beasiswa sebesar Rp 8 Juta. Sementara Sabna berhasil mendapatkan penghargaan Level Silver dengan beasiswa senilai Rp 4 Juta.

Sementara Aufa Hanun Zahiyah mengatakan, “Banyak pengalaman positif yang saya dapatkan pada ajang AHM Best Student 2021 ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT AHM dan PT DAM yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat melahirkan generasi muda yang kreatif dan inovatif. Semoga karya yang saya buat bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.