Profil Kostas Tsimikas, 'Dewa Yunani' Milik Liverpool, Man of the Match di Laga Lawan Burnley

Kostas Tsimikas, bek kiri Liverpool, tampil menjadi man of the match di laga melawan Burnley, Sabtu (21/8/2021) malam WIB.

TRIBUNJABAR.ID - Bek kiri Kostas Tsimikas tampil ibarat "dewa Yunani".

Ia bermain gemilang ketika Liverpool mengalahkan Burnley, Sabtu (21/8/2021) malam WIB.

Pemain asal Yunani itu menjadi senjata rahasia The Reds ketika Andy Robertson belum sepenuhnya fit.

Saat menjamu Burnley di Stadion Anfield pada laga pekan kedua kompetisi teratas Liga Inggris, Premier League, Juergen Klopp selaku pelatih Liverpool kembali menurunkan Tsimikas di posisi bek kiri.

Tsimikas sebelumnya juga menjadi starter ketika The Reds, julukan Liverpool, menang 3-0 atas tuan rumah Norwich City pada pekan pembuka Premier League 2021-2022.

Baca juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool di Puncak, Juergen Klopp Puji 2 Bek Sayapnya

Dalam laga melawan Burnley, Tsimikas, yang didatangkan dari Olympiacos pada musim panas tahun lalu, menunjukkan performa impresif.

Pemain berusia 25 tahun itu menjadi kreator gol pertama Liverpool yang dicetak oleh Diogo Jota.

Umpan akurat Tsimikas berhasil dimaksimalkan oleh Jota melalui sundulan yang tak bisa diantisipasi oleh kiper Burnley, Nick Pope.

Pasukan Juergen Klopp kemudian mengunci kemenangan di kandang sendiri lewat gol Sadio Mane pada menit ke-69.

Berkat penampilan apiknya itu, Kostas Tsimikas dinobatkan menjadi pemain terbaik alias man of the match laga Liverpool vs Burnley.

Tak hanya aktif membantu serangan dan membukukan satu assist, Tsimikas juga tampil kokoh menjaga sisi kiri pertahanan The Reds.

Seperti dikutip dari statisik Liverpool FC News, Tsimikas memenangi 7 duel lapangan dan 2 duel udara serta membuat 3 sapuan dalam pertandingan melawan Burnley.

Pekan lalu, seusai laga kontra Norwich, Juergen Klopp melontarkan pujian kepada pemilik nama asli Konstantinos Tsimikas tersebut.

"Sangat bagus, saya akan mengatakan setidaknya selama 80 menit dia sangat bagus," kata Klopp soal penampilan Tsimikas, dikutip dari Thisisanfield.com.

"Dia bermain bagus, terlibat dalam pertahanan kami, bertahan dengan baik," imbuh manajer asal Jerman itu.

Liverpool memboyong Kostas Tsimikas dari Olympiacos dengan harga 13 juta euro atau sekitar Rp 219 miliar.

Musim lalu, Tsimikas tak banyak mendapatkan kesempatan bermain.

Baca juga: Hasil Liga Inggris, Liverpool Sukses Kalahkan Burnley 2-0, Kini Ada di Puncak Klasemen

Ia tercatat hanya tampil tujuh kali di semua kompetisi.

Namun, pada awal musim ini, Kostas Tsimikas menjadi pilihan utama Juergen Klopp pada dua laga Liverpool di Liga Inggris karena Andy Robertson masih dalam masa pemulihan cedera pergelangan kaki.

Jam terbang panjang

Jam terbang Kostas Tsimikas ternyata lumayan panjang. Pada musim terakhir di Olympiacos, dia 27 kali masuk starting line-up . Berkat kinerjanya, Olympiacos cuma kebobolan 16 kali dan kalah sekali dalam 36 pertandingan.

Tsimikas juga tampil cukup baik di 12 laga Liga Champions 2019/20. Ia bersama Olympiacos tampil dari babak penyisihan hingga berada satu grup bersama Bayern Muenchen, Tottenham Hotspur, dan Red Star Belgrade.

Masih ada beberapa fakta menarik lain soal bek Liverpool itu. Berikut profil dan fakta Konstantinos Tsimikas selengkapnya:

Kostas Tsimikas

Debut di usia 18 Tsimikas melakukan debut dengan Olympiacos pada Desember 2015. Namun, ia justru mendapatkan banyak pengalaman lewat masa peminjaman pada musim 2016/17.

Pertamanya, bek asal Yunani itu dipinjamkan ke klub Denmark, Esbjerg . Ia tampil 13 kali dan mencetak dua gol.

Kostas Tsimikas

Nah, pada masa peminjaman keduanya, Tsimikas membela tim Eredivisie, yaitu Willem II. Ia tampil 32 kali dari 34 pertandingan liga yang tersedia dan mencetak tiga gol.

Yang menarik, Willem II adalah klub yang pernah dibela seorang legenda dan satu calon legenda Liverpool: Sami Hyypia dan Virgil van Dijk. Hyypia membela Willem II selama 1995-1999, sedangkan Van Dijk membela Willem II sebagai pemain junior pada 2009-2010.

Kostas Tsimikas berjersi liverpool. Foto: liverpoolfc

Pada musim terakhirnya di Yunani, Tsimikas membawa Olympiacos menjuarai Greek Super League. Dari 36 laga, Olympiacos berhasil mencatat 91 poin.

Nah, tim yang berada di posisi kedua, PAOK , cuma bisa meraih 78 poin. Itu artinya, ada 18 poin selisih antara Olympiacos dan PAOK . Jumlah tersebut sama dengan selisih poin Liverpool dan Manchester City dalam keberhasilan mereka menjuarai Liga Inggris dua musim lalu. (*)

Profil Kostas Tsimikas

Nama: Konstantinos Tsimikas (Kostas Tsimikas)

Lahir: Thessaloniki, Yunani, 12 Mei 1996

Tinggi badan: 178 cm