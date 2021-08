Keseruan Mamah Muda Saat Lomba Agustusan di Sanggar Senam Rucita Lembang, Meriah Banget 

TRIBUNJABAR.ID - Masih dalam rangkaian HUT ke-76 RI, Sanggar Senam Rucita Lembang, Kabupaten Bandung Barat menggelar lomba khas agustusan.

Lomba diikuti para member yang terdiri atas para Mamah Muda . Tak pelak keseruan acara pun mewarnai lomba ini.

Kegiatan ini bahkan digelar tiga hari berturut-turut melibatkan para Mamah Muda member Sanggar Senam Rucita Lembang yakni dari ZNS Squad by Zin Nenk, ZR Squad by Zin Ria, TieyonsObicCommunity by Tati, Vegarobic by Vega, dan Aerobic by Nopi.

Materi yang dilombakan mulai balap sarung hingga memasukan bola ke gawang memakai terong.

Menurut Owner Sanggar Senam Rucita Lembang, Tita Indriaty, lomba khas agustusan ini sekaligus untuk memeriahkan HUT ke-76 RI.

"Kami ingin mengisi kemerdekaan dengan kegembiraan. Dan terpenting kita harus selalu hidup sehat dengan rutin berolahraga, semangat," kata Tita di Lembang, Minggu (22/8/2021).

Tita mengatakan, Sanggar Senam Rucita Lembang memang setiap tahun selalu turut menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI.

Ada pun sehari-hari, selain menggelar senam zumba dan aerobik di dalam sanggar, beberapa kali juga menggelar senam zumba dan aerobik secara outdoor bersama para instruktur senam kenamaan di Jawa Barat.

