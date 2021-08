Di Hadapan Menteri Ini, Ridwan Kamil Tagih Janji Pemerintah Pusat Terkait Pasokan 15 Juta Vaksin

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menagin janji pemerin tah pusat kepada Jawa Barat di hadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno.

Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno meninjau sentra vaksinasi Covid-19 di Pusdikkav Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (22/8/2021).

Emil dalam kesempatan itu mengingatkan pemerintah pusat terkait pasokan 15 juta dosis vaksin per bulan yang dijanjikan ke Pemprov Jabar, bahwa penyalurannya harus lancar.

"Titip Pak Menteri, di level pemerintah pusat tolong saling ingatkan bahwa penduduk Jawa Barat yang 50 juta, suplai 15 juta dosis per bulannya harus lancar. Biarkan teknis menyuntik dan bagaimananya urusan di bawah, bagi-bagi tugas," ujar Ridwan Kamil.

Emil mengatakan, Pemprov Jabar membutuhkan 400 ribu dosis per hari karena hingga saat ini proses vaksinasi harian di Jabar baru 200 ribu per hari. Sebelumnya hanya 50 ribu per hari.

"Tanggal 28 Agustus, mudah-mudahan, saya sudah menyusun skenario bisa tercapai 420 ribu (vaksinasi harian)," kata Ridwan Kamil.

Menurutnya, jika vaksinasi sudah sukses pada akhir Desember, maka kehidupan juga akan kembali normal, meskipun harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Mau piknik, mau ke mal dan mau ke mana juga tinggal menunjukkan sudah divaksin dengan aplikasi PeduliLindungi, tetap pakai masker. Itulah kehidupan normal kita. Sampai nanti ada proklamasi kemerdekaan dari Covid-19, baru mungkin masker dibuka, entah kapan kita tunggu. Semoga Allah memberikan kemudahan," ucapnya.

Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan segera melakukan konsolidasikan dengan Kementerian Kesehatan agar pasokan 15 juta dosis vaksin per bulan bagi daerah Jawa Barat bisa tersalurkan.

"Tadi targetnya 15 juta (dosis vaksin) per bulan akan kita amankan untuk Jawa Barat," kata Sandiaga. (*)