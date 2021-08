Sinergi TelkomGroup Sukseskan Penayangan Perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan RI Secara Virtual

Dok. TELKOM

Momen saat anggota Paskibraka menerima Bendera Pusaka Merah Putih dari Presiden RI Joko Widodo untuk dikibarkan dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT Ke-76 RI di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (17/8). Momen ini disiarkan secara langsung oleh kanal TV inhouse IndiHome, SEA Today, sebagai Official Broadcaster. Keberhasilan SEA Today menjalankan peran sebagai Official Broadcaster Upacara Peringatan ke-76 HUT RI adalah bentuk persembahan TelkomGroup untuk membangun Indonesia yang tangguh, tumbuh, dan go digital.