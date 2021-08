Aurel Hamil, Kenapa Atta Halilintar Rahasiakan Kabar Bahagia Ini? Bakal Gelar Pengajian 4 Bulanan

TRIBUNJABAR.ID - Youtuber Atta Halilintar menyampaikan kabar terbaru istrinya, Aurel Hermansyah.

Ternyata Aurel hamil dan kini usia kandungannya menginjak usia tiga bulan dan menuju empat bulan.

Kini, Atta Halilintar pun sudah berani mengumumkan kehamilan istrinya kepada para penggemar.

Ia mengunggah fotonya dan sang istri lewat Instagram pada Sabtu (21/8/2021).

Terlihat pasangan suami istri itu sedang mengecek kondisi kandungan ke dokter. Di belakang mereka terlihat monitor yang menunjukkan janin di dalam kandungan Aurel.

Pada postingannya, Atta menuliskan kata-kata menyentuh berupa rasa syukur karena diberikan kesempat untuk bisa memiliki buah hati.

Seperti diketahui, sebelumnya Aurel sempat hamil, tetapi mengalami keguguran.

Kini, Aurel diberikan rezeki lagi untuk mengandung anak dari Atta Halilintar.

"Foto Keluarga bertiga. Makasih ya Allah kasih kesempatan lagi buat kami jdi orang tua I'll try my best to be great dad for u and best husband for ur mom," tulis Atta Halilintar.

Pada postingan sebelumnya hari ini, Atta mengumumkan kehamilan istrinya lewat sebuah postingan video.