Ridwan Kamil Siapkan Program Bentuk Generasi Muda Unggul, Wujudkan Target Indonesia Emas 2045

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, generasi muda saat ini merupakan ujung tombak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jabar menggulirkan sejumlah program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) guna investasi jangka panjang.

"Saya belajar, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin-pemimpin lainnya," ujarnya saat menjadi pembicara kegiatan talkshow malam puncak Webinar Series Lead The Feast "The Future of Indonesia's Leadership Milestone" di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (18/8/2021) malam.

Kang Emil menuturkan, program pertama untuk mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan melalui Jabar Future Leaders.

Lewat program ini, generasi muda diberikan pengalaman untuk menjadi ajudan Gubernur Jabar selama seminggu.

Program tersebut, diperuntukan bagi anak-anak muda dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Jabar Future Leaders diharapkan bisa memberikan pengalaman berharga bagi generasi muda mengenai realita pemimpin yang terjadi di lapangan.

"Mudah-mudahan seratusan anak-anak muda yang satu tahun menjadi ajudan saya, walaupun hanya seminggu, memorinya bisa ingat bahwa bagaimana realita dalam memimpin sebuah organisasi pemerintahan," ucapnya.

Program selanjutnya, kata Kang Emil, adalah Patriot Desa. Patriot Desa merupakan program pelatihan dan penempatan tugas bagi para pemuda, untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa di seluruh wilayah Jabar.

Baca juga: HUT Kemerdekaan RI, 76 Tahun Indonesia, Ridwan Kamil: Momentum Kuatkan Identitas Kebangsaan

"Kedua, saya membuat program Patriot Desa. Orang-orang yang baru lulus saya kirim ke desa-desa. Tujuannya hanya satu, bantu bisnis di desa supaya ekonomi inklusif berjalan. Jangan berpikir perkotaan saja yang punya peluang, tapi desa juga," ujar Kang Emil.

Selain itu, program lainnya, yaitu Petani Milenial. Program ini bertujuan juga untuk membangun ekonomi di pedesaan. Apalagi, pangan merupakan salah satu sektor yang bertahan di tengah pandemi Covid-19.