Mudah Lelah dan Cepat Marah Saat Pandemi, Waspada, Bisa Jadi Terkena Burnout, Ini Cara Atasinya

Situasi pandemi yang tidak menentu kerap membuat seseorang rentan mengalami "burnout". Jika tidak dicegah, "burnout" dapat mengganggu kualitas hidup hingga menurunkan produktivitas bekerja.

“Kalau kelelahan secara fisik saja dengan istirahat bisa selesai. Kalau kelelahan emosional, dengan istirahat saja belum tentu selesai. Maka harus ada intervensinya,” kata Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran Iceu Amira DA, S.Sos., S.Kep., Ners., M.Kes. dikutip Tribun dari laman resmi Unpad.

Iceu menyampaikan presentasi mengenai “burnout” pada Webinar dan Talkshow “Say No to Burnout: Be More Productive” yang digelar Mahasiswa Program Profesi Ners Fkep Unpad pada Minggu (8/8).

Ilustrasi seseorang yang lelah dan kurang tidur. (istimewa)

Iceu menjelaskan, “burnout” merupakan sindrom psikologis yang disebabkan adanya rasa kelelahan yang luar biasa, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

Dampaknya, seseorang dapat kehilangan minat dan motivasi.

Menurutnya, “burnout” dapat mengurangi produktivitas dan menguras energi sehingga membuat seseorang merasa tidak berdaya, putus asa, lemah, dan cepat marah.

“Jika mengalami dalam waktu yang lama, akan berdampak pada kehidupan sosial terutama pekerjaannya,” kata Iceu.

Untuk mencegahnya, Iceu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hidup.

Butuh pengelolaan waktu yang baik kapan harus bekerja dan mengerjakan hal lainnya.

Selain itu, kemampuan mengelola stres pun menjadi penting.