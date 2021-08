Kawasan Stasiun Padalarang Bakal Ditata, Bakal Jadi Pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Kawasan di sekitar Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan dilakukan penataan karena bakal dibangun stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Penataan tersebut dilakukan karena nantinya kawasan Padalarang akan menjadi daerah metropolis di KBB, menyusul adanya stasiun KCJB dan akan berimbas kepada sektor ekonomi dan bisnis.

Asisten Daerah 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pemda KBB, Maman Sulaeman mengatakan, konsep pengembangan dan penataan kawasan Stasiun Padalarang tersebut hingga saat ini masih terus dimatangkan.

"Karena nantinya diprediksi akan ada pergerakan orang sekitar 20 ribu per hari yang keluar dan masuk lewat Padalarang," ujarnya di Kantor Pemda, KBB, Kamis (19/8/2021).

Selain itu, kata Maman, jalan yang terkoneksi ke kawasan ini juga akan diperlebar, mulai di depan stasiun, Jalan Gedong Lima, Simpang Panaris, dan Jalan Underpass Padalarang ke Cisarua, akan memiliki lebar daerah milik jalan atau Right of Way (ROW) sekitar 15 meter.

Maman mengatakan, pelebaran jalan tersebut untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar stasiun dan saat ini dinas PUTR sudah diinstruksikan untuk menghitung biaya pembebasan lahannya.

"Akses jalan tersebut juga sebagai daya dukung wisatawan dari Jakarta pengguna kereta cepat yang hendak ke kawasan Lembang," kata Maman.

Sementara di kawasan Jalan Gedong Lima, kata Maman, akan dibangun Terminal Tipe C.

Sehingga semua sarana transportasi bisa tersedia, karena akses Tol Cipularang dan kereta lokal Bandung Raya juga sudah tersedia.

Sebenarnya, kata Maman, rencana pelebaran jalan dari Panaris hingga Cisarua sudah lama direncanakan.

Bahkan box culvert (terowongan) jalan Tol Cipularang yang melintang di Kampung Ciloa, Mekarsari, Ngamprah, sudah disiapkan untuk dua jalur.

"Hanya yang digunakan baru satu jalur. Rapat pembahasan soal penataan kawasan Padalarang terus dilakukan dengan dengan pihak PT KCIC, PT KAI, dan juga Pemprov Jabar," ucapnya.

Dengan cara seperti itu, kata Maman, nantinya konsep konektivitas dan aksesibilitas pengembangan Stasiun Padalarang bisa searah antara pihak KCIC, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Baca juga: Jangan sampai Tegalluar ke Kota Bandung 2 Jam, Wacanakan Tol Dalam Kota untuk Akses ke Kereta Cepat