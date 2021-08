Harga Ayam Broiler Makin Terpuruk Sudah Murah Masih Ditawar Pembeli, Daya Serap Pasar Terus Melorot

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS - Harga ayam ras pedaging jenis broiler (BR) di tingkat peternak di Ciamis makin tak terkendali. Hari Senin (16/8) lalu terpuruk di angka Rp 14.000 per kg.

“Tadi pagi malah nawarnya Rp 12.500 per kg. Tidak dilepas, patokannya masih tetap Rp 14.000 per kg,” ujar H Kuswara Suwarman, pengelola peternakan ayam Tanjung Mulya Grup Panumbangan Ciamis kepada Tribun Rabu (18/8) siang.

Realisasi harga ayam BR hari Senin (16/8) di tingkat peternak di sentra produksi di Jawa Barat tidak terlalu beragam.

“Ciamis, Banjar dan Tasikmalaya untuk BR kecil (ukuran 1,5 kg per ekor) kisaran Rp 14.000-Rp 15.000 per kg. Sedangkan yang jumbo (up diatas 2 kg/ekor) dikisaran Rp13.500-Rp 14.000 per kg,” katanya.

Sementara pada Rabu (18/8) ini harga ayam BR menurut Kuswara diperkirakan akan turun lagi.

“Soalnya tadi pagi nawarnya Rp 12.500 per kg. Makanya ditahan dulu, belum dilepas. Jateng malah sudah 12.000 per kg,” ujar H Kuswara.

Sementara biaya pokok produksi (BPP/BEP) ayam BR di kisaran Rp 19.000-Rp 20.000 per kg. Peternak makin dibebani kerugian.

Kondisi saat ini, PPKM diperpanjang lagi, membuat peternak semakin gelisah. Daya serap pasar terus melorot.

Kondisi peternakan rakyat sudah seperti pengusaha hotel dan restoran.

“Mungkin mau lempar handuk, atau pasang bendera putih,” ujar H Kuswara yang juga Sekretaris Perkumpulan Peternak ayam Priangan (P2AP) tersebut. (*)

