TRIBUNJABAR.ID - Untuk menyambut HUT ke-76 RI, member Sanggar Senam Rucita Lembang, Kabupaten Bandung Barat kompak mengenakan dress code berwarna merah putih.

Dress code merah putih dikenakan para member saat mereka mengikuti senam aerobik maupun zumba di Sanggar Senam Rucita Lembang pada 16 dan 17 Agustus 2021.

Owner Sanggar Senam Rucita Lembang, Tita Indriaty mengatakan, pemakaian dress code merah putih sengaja dilakukan untuk memeriahkan HUT ke-76 RI.

Sambut HUT ke-76 RI, Member Sanggar Senam Rucita Lembang Kompak Pakai Dress Code Merah Putih 2 (sanggar senam rucita)

Selain mengenakan dress code merah putih, rencananya pada Kamis hingga Sabtu (19-20-21/8/2021) Sanggar Senam Rucita Lembang akan menggelar sejumlah perlombaan khas Agustusan.

"Kami ingin memeriahkan hari kemerdekaan RI, selain kental bernuansa merah putih kami pun akan menggelar sejumlah perlombaan khas Agustusan," kata Tita di Lembang, Selasa (17/8/2021).

Menurut Tita, bukan kali ini saja Sanggar Senam Rucita Lembang turut memeriahkan hari kemerdekaan RI, setiap tahun pun selalu menggelarnya dengan acara yang meriah.

Sambut HUT ke-76 RI, Member Sanggar Senam Rucita Lembang Kompak Pakai Dress Code Merah Putih 3 (sanggar senam rucita)

Di Sanggar Senam Rucita Lembang setiap hari digelar senam aerobik dan zumba. Tak hanya dari Lembang, para member juga berasal dari Kota Bandung dan sekitarnya.

Para member di Sanggar Senam Rucita Lembang dipimpin oleh sejumlah instruktur senam aerobik dan zumba kenamaan.

Di antaranya ZNS Squad by Zin Nenk, ZR Squad by Zin Ria, Vegarobic by Vega, TieyonsObicCommunity by Tati, dan Aerobic by Nopi.