TRIBUNJABAR.ID - Penanganan COVID-19 ini sebetulnya tidak hanya dilakukan dengan terapi farmakologi atau yang kita kenal terapi menggunakan obat saja tetapi harus didukung juga dengan terapi non- farmakologinya, namun tidak begitu banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami terapi non-farmakologi ini dan masih banyak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika terpapar COVID-19 atau pun untuk mencegah terpaparnya COVID-19 ini.Untuk menangani hal tersebut, Universitas Bhakti Kencana melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Bersama Lewati Gelombang Kedua : Satukan Langkah Satukan Hati Mengarungi Pandemi” dengan tagline COVID-19 No! Sehat Yes!

Pemaparan materi oleh Intan Sri Mulyani (Dok.UBK)

SMA Bhakti Putra merupakan target mitra dalam pelaksanaan KKN Tematik PPM kelompok 28 ini dengan tujuan siswa - siswi SMA dapat berperan sebagai Agent of Change dalam mengupayakan penurunan dan pencegahan dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Setelah kami melakukan penyebaran kuesioner ke SMA Bhakti Putra ternyata siswa-siswi mempunyai masalah yang serupa yaitu kurangnya pengetahuan terkait terapi non-farmakologi. Oleh sebab itu, untuk menangani permasalahan tersebut dilakukanya webinar pengabdian untuk masyarakat dengan judul “Terapi Non-Farmakologi Peningkatan Imunitas Tubuh Dalam Melawan Covid-19 “PEMANIS HATI” yang diselengarakan pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 pada pukul 09.00 WIB – 12.30 WIB melalui aplikasi zoom.

Pemaparan materi oleh Sri Wulan Megawati, M.Kep (Dok.UBK)

Kegiatan ini terdiri dari tim mahasiswa dan tim dosen Universitas Bhakti Kencana yang diketuai oleh Mamay Maulana Sobandi, MM dengan anggota Sri Wulan Megawati, M.Kep dan Dr. Ratna Dian Kurniawati, M.Kes. Untuk tim mahasiswa yang diketuai oleh Yudi Supriadi dengan anggota yang terdiri dari Intan Sri Mulyati, Salwa Siti Balqis, Kholifa Nisya Melinda, Lucky Dhea Pebriansyah, Lelli Rismawati, Ni Putu Wulan Meyliana, Nadia Permatasari, Neng Rena Agustina, Windy Widya Yudha, Nyimas Sopi Sibtiah, Linda Eka Haryanti, Hanifah Arti Setiawati, Nazri Nursyahbani, Ajeng Ajmawah, Padilla Mutiara Ningrum, Rismawati, Regina Marthatiana, Rifa Nurfauziah dan Sekar Chandrika Putri.

Pemaparan materi oleh Dr. Ratna Dian Kurniawati, M.Kes (Dok.UBK)

Webinar Terapi Non-Farmakologi Pemanis Hati ini merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan siswa – siswi SMA Bhakti Putra. Dimana Pemanis Hati ini meliputi :

1) PEngobatan non-farmakologi (Terapi Jahe Merah Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh)

2) MANajemen Stress (Teknik Relaxaxi Nafas Dalam)

3) Hand wash dan Sanityzer

