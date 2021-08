Kampanye Semarak Animasi Lokal, Kukurockyu Karya Anak Bangsa Favorit Keluarga Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - "Dubber ini pertama kali gue, jadi dubber beneran untuk animasi. Kesulitan kalau awal, biasanya baca skrip bisa improv. Karena ini animasi udah jadi, ga boleh berlebihan improv yang cocok dengan penggambaran animasi, awalnya susah, ke sananya mulai ketemu ciri khas. Mulai liar," kata Dian "Candil" Dipa Candra.

Pada jumpa pers secara virtual, Jumat (13/8/2021), Candil pun mengungkapkan, dia terlibat dalam film animasi bertajuk Kukurockyu.

Bersama sejumlah artis tanah air, seperti Ronald Surapradja, hingga penyanyi Kinanti Putrimedya., Candil mengisi karakter suara ayam bernama Jagur. Tokoh ini memiliki sifat ringan tangan, sok tahu.

Produser Bayu Skak menjelaskan bahwa untuk membangun cerita animasi ini berbeda dengan animasi lainnya.

"Di awal dulu kami develop cerita memang beda dengan animasi lain. Banyak sekali miss biasanya animasi dibuat karena di dunia nyata nggak bisa bikin. Contoh ayam nggak bisa ngomong,kita buat ayam dibuat seperti manusia bisa punya pemikiran,” kata Bayu Skak.

Animasi Kukurockyu lahir dari kerjasama dua perusahaan antara VIA-Lokanima yang menciptakan Gerakan Kebanggaan Nasional bertajuk “Semarak Animasi Lokal”.

Kampanye ini bertujuan untuk mengangkat produk animasi anak bangsa sebagai tuan rumah di negeri kita sendiri.

Selain itu, untuk membuat sebuah katalog konten animasi anak bangsa yang diakui dunia.

Beberapa series animasi VIA-Lokanima adalah series animasi yang segera akan dipasarkan di lokal maupun internasional market. Sekitar 6 judul yang sedang dalam persiapan produksi.

Film dan animasi adalah sebagai salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah situasi pandemi Covid-19 dan penurunan ekonomi saat ini.

Film dan animasi juga diyakini akan menjadi salah satu motor yang mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

VIA dan Lokanima siap mewadahi para hyperlocal content creators serta mendukung kemajuan industri konten lokal.

Saat ini, VIA dipimpin oleh Ahmad Zulfikar Said, sedangkan MDIA dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2014-2019, yang juga mantan Direktur Telkom Indonesia, Arief Yahya. (*)