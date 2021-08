Peran Serta Siswa/Siswi SMA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Tindakan PreventifCovid-19

TRIBUNJABAR.ID Pandemi COVID-19 merupakan hal yang menyebabkan masalah di Indonesia, terutama di wilayah Puskesmas Wangisagara, Majalaya, Kab. Bandung. Data masyarakat yang terapar COVID-19 ditemukan pada bulan Mei sebanyak 11 orang, bulan Juni 109 orang, bulan Juli 41 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kasus di wilayah puskesmas wangisaraga.Kasus meninggal akibat COVID- 19 pada bulan Juni terdata 7 orang dan pada bulan Juli 2 orang.

Foto Bersama Puskesmas Wangisagara (Dok. UBK)

Permasalahan yang terlihat di wilayah Puskesmas Wangisagara yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan program 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Membatasi Mobilitas, Menjauhi Kerumunan), masih banyak masyarakat yangterdapat tidak mematuhi protokol kesehatan. Tindakan puskesmas Wangisagara untuk penanganan kasus COVID-19 yaitu dengan penyuluhan, dalam bentuk posyandu, perkumpulan remaja, puskesmas keliling kampung menggunakan mobil dengan tujuan memberitahu tentang 5M. Selain itu Puskesmas juga membagikan masker kepada masyarakat yang tidak memakai masker didampingi oleh babinsa setempat, pemasangan spanduk 5M didepan puskesmas, dan di puskesmas juga terdapat tv yang ditayangi penyuluhan mengenai covid sebagai tontonan pasien sambil menunggu dokter memeriksa.

Meskipun pihak puskesmas sudah melakukan berbagai cara dalam penanganan kasus COVID-19 , tetapi masih banyak saja masyarakat yang abai akan protokol kesehatan. Terutama pada siswa/i yang bersekolah di SMAN 2 Majalaya yang berada di daerah cakupan Puskesmas Wangisagara. Masih banyak siswa/i yang kurang memahami dan jarang mempraktikan Prokes 5M serta kurang mengetahui tentang etika batuk dan bersin.

Maka dari itu Universitas Bhakti Kencana melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Bersama Lewati Gelombang Kedua, Satukan Langkah Satukan Hati Mengarungi Pandemi” #COVID-19 NO, SEHAT YES. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada Siswa/i SMAN 2 Majalaya yang diberi judul “PERAN SERTA SISWA/SISWI SMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK TINDAKAN PREVENTIF COVID-19”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Bhakti Kencana kelompok 22 yang diketuai oleh Gilang Aditya R, dengan anggota Tessa Astriani, Raihan Dwi M, Sonia Bella C, Fitri Nurjanah, Lia Nurcahyati, Intan novita S, Ira Putri S, Irna Erlita, Siti Herani, Loudia Meilisa, Sherly Agristi, Fatimah Azzahra, Ratu rinrin A, Mia Aulia, Novi Wdya P, Ai Irma, Depa Pudji L, Eli Ramadanti dan Herni Purwasih. Mahasiswa dibimbing oleh dosen yang diketuai oleh Iis Sopiah Suryani, SST.,M.Keb dengan anggota Dr. Fauzan Zein M, M.Si., Apt., HJ. Diana Ulfah, S.kp, dan Alfi Fauzia Hakim, S.I.Kom., M.I.Kom.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan pihak Puskesmas Wangisagara yang kemudian membantu para mahasiswa untuk bertemu dengan pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah memberi izin serta mengumpulkan siswa/i terutama untuk kelas 12 SMA. Awal mula dipilihnya Siswa/i SMAN 2 Majalaya karena didapatkan data setelah diberikan kuesioner banyak siswa/i yang kurang mematuhi protokol kesehatan seperti 5M dan kurang mengetahui tentang Etika Batuk dan Bersin di era pandemi. Setelah data terkumpul mahasiswa dan tim dosen melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan di Siswa/i SMAN 2 Majalaya. Setelah itu didapatkan cara untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada siswa/i yaitu dengan diselenggarakannya acara Webinar Preventif Covid-19 dengan menggunakan media Zoom, yang diikuti oleh 100 orang siswa/i dari SMAN 2 Majalaya.

Webinar ini berisi pemaparan materi 5M serta Etika batuk dan bersin di era pandemi oleh Narasumber Hj. Diana Ulfah., S.KP dosen Keperawatan Universitas Bhakti Kencana dan Soni Juliana Putra, S.KM, praktisikesehatan, ataupenyuluh di puskesmas Subang. Tujuannya setelah dilaksanakannya webinar ini kesadaran Siswa/i tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan 5M dan etika batuk dan bersin dapat meningkat, serta dapat mengurangi kasus COVID-19 di wilayah Puskesmas Wangisagara.

Pemaparan materi Webinar oleh Hj. Diana Ulfah, S.Kp (Dok. UBK)

Pemaparan materi Webinar oleh Soni Juliana Putra, S.Km (Dok. UBK)