Ucapan Hari Pramuka 2021 dari Kata-kata Bijak Bapak Pandu Sedunia, Bagikan ke Anak Pramuka

TRIBUNJABAR.ID - Sambil mengucapkan selamat Hari Pramuka, kamu bisa membagikan kata-kata bijak dari Bapak Pandu Sedunia.

Anak-anak Pramuka pasti tahu Bapak Pandu Sedunia Robert Stephenson Smyth Baden Powell atau dikenal dengan nama Baden Powell sebagai pendiri Gerakan Kepanduan.

Nah, pada peringatan Hari Pramuka 14 Agustus ini, tak ada salahnya untuk berbagi quotes Hari Pramuka.

Baca juga: Kata-kata Bijak Selamat Hari Pramuka 2021 untuk 14 Agustus, Bagikan ke Sesama Anggota Pramuka

Kamu bisa menggunakan kutipan tentang Pramuka dari Bapak Pandu Sedunia untuk ucapan Hari Pramuka.

Dilansir dari Tribun Sumsel, ini kumpulan kata-kata bijak Baden Powell tentang Kepanduan atau Pramuka.

Kata-kata bijak Baden Powell untuk ucapan Hari Pramuka. (Via Tribunnews)

1. A boy on joining wants to begin Scouting right away.

Seorang anak laki-laki yang bergabung ingin segera memulai Kepramukaan.

2. An invaluable step ini character training is to put responsibility on the individual.

Langkah tak ternilai dalam pendidikan karakter adalah memberikan tanggung jawab kepada para anggota kepanduan.

3. A boy is not a sitting-down animal.