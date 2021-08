Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Berhasil Raih Golden Leopard, Adaptasi Novel Eka

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas berhasil membawa pulang Golden Leopard. Film itu garapan sutradara Edwin.

Golden Leopard adalah hadiah utama dari sesi kompetisi internasional (Concorso Internazionale) di Locarno International Film Festival 2021.

Film berjudul internasional Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash tersebut bersaing dengan film-film dari berbagai belahan dunia.

Salah satunya adalah Zeros and Ones garapan aktor Ethan Hawke.

“Penghargaan Golden Leopard ini adalah kemenangan untuk cinta kita semua terhadap segala pengalaman sinema yang sudah pernah kita alami, juga untuk segala cita-cita, harapan kita semua atas bentuk-bentuk sinema yang akan datang, yang liar belum tertebak mau ke mana arahnya,” kata Edwin melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/8/2021).

Edwin adalah orang Indonesia pertama yang memenangi Golden Leopard, penghargaan tertinggi yang pernah dimenangkan oleh sutradara kaliber dunia seperti Stanley Kubrick, Mike Leigh, Jafar Panahi, dan Jim Jarmusch.

Selama lima tahun terakhir ini, baru ini film panjang Indonesia memenangkan hadiah utama di festival bergengsi Eropa.

“Penghargaan ini juga akan saya ingat sebagai perayaan atas keberagaman yang ada dalam sinema Asia Tenggara,” kata Edwin.

Ia berharap dengan kemenangannya ini, film-film Asia Tenggara makin dipenuhi dengan keberagaman rasa, lantang menyenandungkan dan meneriakkan perlawanan terhadap segala sesuatu yang meniadakan kemanusiaan.

Produser Meiske Taurisia mengatakan, situasi pandemi ini mengajarkan untuk selalu punya harapan walau terjebak dalam sistem yang terpuruk.