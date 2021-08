Sambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Yamaha Jabar siapkan 76 Hadiah Istimewa

TRIBUNJABAR.ID,- Sepeda motor menjadi alat transportasi yang sangat digandrungi oleh masyarakat, terlebih dengan kondisi pandemi seperti ini lebih aman menggunakan alat transportasi pribadi. Salah satunya adalah para kaula muda, fenomena ini dapat dilihat pada konten Instagram @yamaha.jabar “motoeksis” yang menampilkan para muda-mudi menggunakan Yamaha dengan OOTD masing-masing.

Pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-76 terasa makin istimewa diisi dengan aktivitas independence day photo competition yang digelar Yamaha Jawa Barat. Kegiatan kali ini Yamaha Jawa Barat berkolaborasi dengan brand Prostreet melalui digital aktiviasi di platform Instagram untuk mengapresiasi para pengguna Yamaha terutama anak muda.

Senada, Chief Yamaha DDS II Jawa Barat Hendri Kartono Budianto mengatakan “Aktivitas kali ini kita berkolaborasi dengan brand Prostreet untuk memeriahkan hari kemerdekaan RI yang ke 76. Melihat kondisi pandemic yang belum berkahir seperti ini, kita ingin tetap mengapresiasi para konsumen loyal Yamaha dengan menyiapakan hadiah menarik sejumlah 76 pcs dengan semangat kemerdekaan yang maximal.”

Independence day photo competition ini berkesempatan mendapatkan hadiah menarik berupa 33 Hodie Yamaha jabar X Prostreet Edition All New Aerox, 33 T-shirt Yamaha jabar X Prostreet Edition All New Aerox, 5 hodie Prostreet Edition independence day of Indonesia, 5 windbreaker Prostreet Edition extreme rider untuk 76 orang pemenang.

Dengan cara:

Follow Instagram @yamaha.jabar dan @prostreetid

Upload foto bernuansa kemerdekaan RI dengan motor Yamaha di Instagram Feed. Atur setting dan pose sekreatif mungkin dan sertakan caption yang menarik.

Tag akun @yamaha.jabar dan @prostreetid sertakan #YamahaJabarxProstreet #IndonesiaTangguhIndonesiaTumbuh

Wajib like dan save postingan https://www.instagram.com/p/CSboIY6HTZu/ serta postingan Yamaha Jabar lain sebanyak-banyaknya. Ketik "Merdeka" di kolom komentar bila sudah memenuhi semua persyaratan, ajak dan tag minimal 4 teman atau lebih (bukan akun bisnis/olshop/berita/artis)

Peserta berdomisili di wilayah Jawa barat

Periode kompetisi sampai 16 Agustus

Untuk infomasi lebih lanjut mengenai hal ini, silahkan kunjungi akun Instagram resmi Yamaha Jawa Barat di @yamaha.jabar